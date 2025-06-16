15:39
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Общество

Трехэтажный аэровокзальный комплекс строят на Иссык-Куле

В селе Тамчи Иссык-Кульской области строят новый аэровокзальный комплекс Международного аэропорта «Иссык-Куль». Об этом сообщила пресс-служба ОАО «Аэропорты Кыргызстана».

Планируемое здание будет трехэтажным, с уникальным дизайном: аэровокзал выполнен в форме волны, что символически отражает близость к озеру Иссык-Куль.

Проект станет архитектурным украшением региона и важным шагом на пути к развитию туризма и транспортной инфраструктуры страны.

Аэровокзал планируют обеспечить всем необходимым для высокого уровня сервиса: от современных систем безопасности и удобных регистрационных стоек до зон отдыха и инфраструктуры для людей с ограниченными возможностями.

Как отметили в ОАО «Аэропорты Кыргызстана», новый аэровокзал не только значительно повысит пропускную способность аэропорта, но и станет новым символом современного Кыргызстана — открытого, гостеприимного и устремленного в будущее.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/332851/
просмотров: 570
Версия для печати
Материалы по теме
Расписание рейсов на лето в международном аэропорту «Иссык-Куль»
Мошенники распространяют фейк от имени аэропорта «Манас» о распродаже багажа
Авиарейсы из города Ош задержали из-за угрозы атаки дронов в районе Москвы
Казахстанская авиакомпания начнет выполнять рейс Алматы — Тамчи
Манасбек Самидинов: Улучшение авиационной инфраструктуры активизирует туризм
Авиакомпания Asman Airlines официально получила код IATA
«КазМунайГаз — Аэро» заходит на авиационный рынок Кыргызстана
В международном аэропорту «Иссык-Куль» приземлился первый борт из Алматы
Ливень затопил зону регистрации аэропорта в Тамчи
На Иссык-Куле в аэропорту построят новое здание аэровокзала
Популярные новости
Кыргызстан включен в&nbsp;список стран, гражданам которых могут запретить въезд в&nbsp;США Кыргызстан включен в список стран, гражданам которых могут запретить въезд в США
Бишкек&nbsp;&mdash; один из&nbsp;самых дорогих городов с&nbsp;наименьшими доходами Бишкек — один из самых дорогих городов с наименьшими доходами
Отопление и&nbsp;горячая вода подорожали в&nbsp;Кыргызстане с&nbsp;1&nbsp;июня 2025 года Отопление и горячая вода подорожали в Кыргызстане с 1 июня 2025 года
Озеро Иссык-Куль: экологи бьют тревогу, госорганы молчат Озеро Иссык-Куль: экологи бьют тревогу, госорганы молчат
Бизнес
Moody&rsquo;s улучшило прогноз по&nbsp;кредитному рейтингу Узбекистана Moody’s улучшило прогноз по кредитному рейтингу Узбекистана
Топ-клубы, громкие матчи, жара на&nbsp;поле&nbsp;&mdash; Клубный Кубок мира FIFA на&nbsp;O!TV Топ-клубы, громкие матчи, жара на поле — Клубный Кубок мира FIFA на O!TV
ЗАО &laquo;Альфа Телеком&raquo; представило обновленный модуль заказов кодов маркировки ЗАО «Альфа Телеком» представило обновленный модуль заказов кодов маркировки
Миллион возможностей с&nbsp;MKassa от&nbsp;MBANK: комиссия 0&nbsp;процентов на&nbsp;прием платежей Миллион возможностей с MKassa от MBANK: комиссия 0 процентов на прием платежей
16 июня, понедельник
15:26
Кто-то незаконно использует сайт ОФ «Кылым шамы» — Гулшайыр Абдирасулова Кто-то незаконно использует сайт ОФ «Кылым шамы» — Гулш...
15:22
Штормовое предупреждение: в Кыргызстане ожидается жара до 41 градуса
15:09
Кыргызстанки впервые примут участие в женской лиге чемпионов АФК
15:08
Трехэтажный аэровокзальный комплекс строят на Иссык-Куле
15:05
Фитосанитарный контроль за ввозом арбузов и дынь усилили в Кыргызстане