Трехэтажный аэровокзальный комплекс строят на Иссык-Куле

В селе Тамчи Иссык-Кульской области строят новый аэровокзальный комплекс Международного аэропорта «Иссык-Куль». Об этом сообщила пресс-служба ОАО «Аэропорты Кыргызстана».

Планируемое здание будет трехэтажным, с уникальным дизайном: аэровокзал выполнен в форме волны, что символически отражает близость к озеру Иссык-Куль.

Проект станет архитектурным украшением региона и важным шагом на пути к развитию туризма и транспортной инфраструктуры страны.

Аэровокзал планируют обеспечить всем необходимым для высокого уровня сервиса: от современных систем безопасности и удобных регистрационных стоек до зон отдыха и инфраструктуры для людей с ограниченными возможностями.

Как отметили в ОАО «Аэропорты Кыргызстана», новый аэровокзал не только значительно повысит пропускную способность аэропорта, но и станет новым символом современного Кыргызстана — открытого, гостеприимного и устремленного в будущее.