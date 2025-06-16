Фитосанитарный контроль за ввозом арбузов и дынь усилили в Кыргызстане

В целях обеспечения безопасности здоровья населения и предотвращения ввоза продукции, содержащей недопустимые уровни химических веществ, на государственных границах Кыргызстана усилили фитосанитарный контроль за ввозом бахчевых культур, в частности арбузов и дынь. Об этом сообщила пресс-служба Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

По ее данным, мера обусловлена сезоном поступления бахчевых культур из сопредельных государств и возросшими рисками превышения предельно допустимых норм агрохимикатов в этой продукции.

Учитывая, что 70–90 процентов суточного количества нитратов поступает в организм человека с овощами, со стороны уполномоченного органа особый контроль уделяется на те виды овощей, которые дают наибольшую нитратную нагрузку (картофель, бахчевые).

Ведомство напомнило, что ввоз продукции растительного происхождения без соблюдения фитосанитарных требований может привести к задержке, возврату или уничтожению товара.