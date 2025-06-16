Исполнительный директор общественного фонда «Кылым шамы» Гулшайыр Абдирасулова сообщила о возможном незаконном использовании домена ksh.kg, который ранее принадлежал возглавляемой ею организации.

Как написала она в соцсетях, сайт, прекративший свою работу три месяца назад, вновь был активирован без участия и ведома самой организации. Хостинг и домен с того времени не оплачивались, однако теперь ресурс доступен онлайн и выглядит как официальный.

«Мы не знаем, кто оплатил домен и разместил материалы. У нас нет контроля над содержанием сайта. Это может ввести пользователей в заблуждение, создать угрозу безопасности или быть использовано в иных целях», — заявила Абдирасулова.

В связи с этим представители организации направили официальное обращение в Координационный центр по обеспечению кибербезопасности при ГКНБ КР и Министерство внутренних дел КР, предполагая возможное незаконное использование имени и цифровых ресурсов организации.

Правозащитница призвала партнеров, коллег и граждан проявить бдительность, чтобы избежать риска дезинформации и киберугроз.