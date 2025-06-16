В Узбекистане разрешили изменение имени и фамилии в связи со сменой пола

В Узбекистане официально разрешили менять имя и/или фамилию в связи со сменой пола.

Соответствующие изменения внесены в правила регистрации актов гражданского состояния постановлением правительства.

Уточняется, что в документ кабинета министров «О систематизации нормативно-правовых актов в сфере брака, семьи и регистрации актов гражданского состояния» внесены изменения, которые регламентируют смену пола как основание для изменения ФИО.

Теперь при смене пола гражданин также может подать заявление о смене фамилии, имени и отчества. Для этого необходимо предоставить соответствующее медицинское заключение учреждения здравоохранения.

«Например, имя Дилшод можно без препятствий изменить на Дилшода», — написал бывший депутат парламента Расул Кушербаев.

Отметим, что операции по смене пола в Узбекистане почти не проводят, их делают за рубежом.