14:04
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Общество

Капитальный ремонт исторического здания завершил институт акыйкатчи

Фото института акыйкатчи. Здание института омбудсмена

Здание института акыйкатчи вновь открыло двери для граждан после масштабного капитального ремонта. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Реконструкция стартовала в октябре 2024 года. На ремонт Министерство финансов выделило 25 миллионов сомов. Здание, являющееся объектом культурного наследия, включено в Государственный реестр памятников истории и культуры республиканского значения, поэтому его фасад отреставрировали с соблюдением всех требований, указано в сообщении.

Отмечается, что особое внимание уделили внутреннему благоустройству: во дворе учреждения появилась «Аллея права» — общественное пространство, где горожане могут отдыхать и проводить время.

Здание, построенное в 1932-м, имеет богатую историю. В годы Великой Отечественной войны здесь размещались штаб и политотдел 385-й Кричевской стрелковой дивизии. В разное время оно служило площадкой для Военно-инженерной академии имени В.В. Куйбышева, общества «Знание», Ассоциации предпринимателей и других организаций.

С 2009 года в здании располагается институт омбудсмена. Отмечается, что капитальный ремонт провели впервые за последние 15 лет.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/332814/
просмотров: 435
Версия для печати
Материалы по теме
Омбудсмен посетила ресурсный центр поддержки матерей и детей «Эне үйү»
Кыргызстанец более 10 лет находился в психиатрической больнице без лечения
Серьезные недостатки выявили в интернате имени Абдраева, где погиб ребенок
Омбудсмен призвала усилить меры по профилактике домашнего насилия
Институт акыйкатчи проводит мониторинг переводного экзамена по госязыку в школах
В 2025 году омбудсмену от обвиняемых и осужденных поступило 20 жалоб на пытки
Гематома у Султанбая Айжигитова. Врачи заполнили форму Стамбульского протокола
Сотрудники аппарата омбудсмена не могут зафиксировать побои пострадавшего
Задержан отчим девочки, заявившей об изнасиловании. Акыйкатчи следит за делом
Омбудсмен просит Военную прокуратуру расследовать драку в спецназе «Илбирс»
Популярные новости
Бишкек&nbsp;&mdash; один из&nbsp;самых дорогих городов с&nbsp;наименьшими доходами Бишкек — один из самых дорогих городов с наименьшими доходами
Кыргызстан включен в&nbsp;список стран, гражданам которых могут запретить въезд в&nbsp;США Кыргызстан включен в список стран, гражданам которых могут запретить въезд в США
Отопление и&nbsp;горячая вода подорожали в&nbsp;Кыргызстане с&nbsp;1&nbsp;июня 2025 года Отопление и горячая вода подорожали в Кыргызстане с 1 июня 2025 года
Озеро Иссык-Куль: экологи бьют тревогу, госорганы молчат Озеро Иссык-Куль: экологи бьют тревогу, госорганы молчат
Бизнес
Moody&rsquo;s улучшило прогноз по&nbsp;кредитному рейтингу Узбекистана Moody’s улучшило прогноз по кредитному рейтингу Узбекистана
Топ-клубы, громкие матчи, жара на&nbsp;поле&nbsp;&mdash; Клубный Кубок мира FIFA на&nbsp;O!TV Топ-клубы, громкие матчи, жара на поле — Клубный Кубок мира FIFA на O!TV
ЗАО &laquo;Альфа Телеком&raquo; представило обновленный модуль заказов кодов маркировки ЗАО «Альфа Телеком» представило обновленный модуль заказов кодов маркировки
Миллион возможностей с&nbsp;MKassa от&nbsp;MBANK: комиссия 0&nbsp;процентов на&nbsp;прием платежей Миллион возможностей с MKassa от MBANK: комиссия 0 процентов на прием платежей
16 июня, понедельник
14:00
Новые правила. Как в Центральной Азии реагируют на миграционную политику России Новые правила. Как в Центральной Азии реагируют на мигр...
13:51
Эколог Гульбара Оморова показала горы мусора в районе научной станции Адыгене
13:41
В Узбекистане разрешили изменение имени и фамилии в связи со сменой пола
13:24
Капитальный ремонт исторического здания завершил институт акыйкатчи
13:12
Садыр Жапаров открыл завод по производству керамической плитки в Чуйской области