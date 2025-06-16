Капитальный ремонт исторического здания завершил институт акыйкатчи

Здание института акыйкатчи вновь открыло двери для граждан после масштабного капитального ремонта. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Реконструкция стартовала в октябре 2024 года. На ремонт Министерство финансов выделило 25 миллионов сомов. Здание, являющееся объектом культурного наследия, включено в Государственный реестр памятников истории и культуры республиканского значения, поэтому его фасад отреставрировали с соблюдением всех требований, указано в сообщении.

Отмечается, что особое внимание уделили внутреннему благоустройству: во дворе учреждения появилась «Аллея права» — общественное пространство, где горожане могут отдыхать и проводить время.











С 2009 года в здании располагается институт омбудсмена. Отмечается, что капитальный ремонт провели впервые за последние 15 лет.