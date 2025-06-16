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Общество

Гнездо на опоре ЛЭП в Чуйской области. Птенцы редкой птицы выжили и улетели

Птенцы пары краснокнижных орланов-белохвостов, гнездившейся на опоре ЛЭП в Чуйской области, выжили. Об этом сообщил один из учредителей ОО «Орнитология» Нурлан Кальчинов.

По его словам, это редчайшее событие для нашего времени, когда орланы-белохвосты вновь вернулись для размножения в Чуйскую долину после перерыва в несколько десятилетий.

«Не просто вернулись, а решили строить гнездо в пределах маршрута городских автобусов! Электрики и органы природоохраны пообещали сохранить гнездо редких птиц, если оно не будет представлять угрозы для электролинии. К счастью, этого не случилось, и наша общественная организация вела мониторинг развития птенцов. Из трех выжили два самых крупных. Это значит, что живая природа рядом с Бишкеком вполне может прокормить семью очень крупных орлов», — написал Нурлан Кальчинов на своей странице в Facebook.

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Он отметил, что в жизни семьи орланов было и серьезное испытание, когда на Чуйскую долину обрушился ураганный ветер. Птенцы к тому времени подросли и могли выпасть из гнезда. Этого, к счастью, не случилось.

«После вылета птиц из гнезда рабочие электросетей разрушили его. Птенцы еще держатся рядом с родителями и уверенно летают. Я не знаю, как сложится судьба птенцов и их родителей, но мы все надеемся, что эти прекрасные птицы вернутся к нам на гнездование в следующем сезоне», — добавил Нурлан Кальчинов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/332799/
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