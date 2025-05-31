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Общество

Количество разводов в Кыргызстане выросло почти на 6 процентов

В прошлом году по сравнению с 2023-м количество разводов в Кыргызстане выросло на 5,8 процента. Об этом сообщил Национальный статистический комитет.

По его данным, в 2023 году оформили 12 тысяч 662 развода, в 2024-м цифра увеличилась до 13 тысяч 397. За первые пять месяцев 2025 года расторгли брак 4 тысячи 729 пар.

Количество свадеб также увеличилось. Если в 2023-м зарегистрировано 44 тысячи 776 браков, то в 2024 году их количество немного выросло — на 1,2 процента — до 45 тысяч 321. За январь — май этого года узами брака себя связали 14 тысяч 706 пар.

В Нацстаткоме пояснили, что на показатель влияет сезонный фактор, и традиционно ожидается рост количества свадеб во второй половине года.

В 2023 году ЦОНы выдали 146 тысяч 511 свидетельств о рождении, в 2024-м — 145 тысяч 849, то есть на 0,5 процента меньше. За первые пять месяцев 2025-го (январь — май) зарегистрировано 46 тысяч 150 маленьких кыргызстанцев.

Регистрация ухода из жизни — печальная, но необходимая процедура. В 2023 году ЦОНы выдали 30 тысяч 889 свидетельств о смерти. В прошлом году показатель составил 32 тысячи 455, что на 5,1 процента больше. За январь — май 2025-го зарегистрировано 12 тысяч 732 таких документа.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/331001/
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