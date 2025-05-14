08:53
USD 87.45
EUR 97.19
RUB 1.08
Общество

Значимый рост качества преподавания отмечен в 240 школах Кыргызстана

Значимый рост качества преподавания отмечен в 240 школах Кыргызстана. Об этом заявлено на презентации итогов исследования, проведенного с использованием инструмента «Наблюдение образовательных практик», сообщили в пресс-службе Министерства просвещения.

Отмечается, что средний балл по всем направлениям увеличился на 0,91 и составляет рост на 13 процентов.

Оценка проводилась в рамках проекта «Образование для будущего», который реализуется Всемирным банком в 1 тысяче 200 школах республики.

Цель исследования — измерение влияния проекта на процесс обучения. Комплексный анализ качества оценивал образовательную среду, организацию класса, преподавание.

Рост качества преподавания особенно заметен в экспериментальных школах.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/328936/
просмотров: 264
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане частные школы и детсады разрешили размещать на первых этажах домов
Отбирать мобильники в школах. Комитет ЖК одобрил законопроект в третьем чтении
Родители первоклассников должны подтвердить выбор школы до 1 июня
Буллинга не было. Вице-мэр о смерти школьницы в Бишкеке
Последний звонок в школах Кыргызстана прозвенит 26 мая
Милиция устанавливает камеры в школах и садах Иссык-Куля
Около 90 тысяч детей в Кыргызстане записались в школу
Во всех российских школах введут единое расписание уроков
В мэрии Бишкека заявили, что не принятых в школы детей не будет
В Кыргызстане 59 аварийных школ — министр образования и науки
Популярные новости
Круглосуточные стоматологии в&nbsp;Бишкеке. Адреса и&nbsp;телефоны Круглосуточные стоматологии в Бишкеке. Адреса и телефоны
Сейсмологи предупреждают о&nbsp;возможных повторных толчках в&nbsp;КР Сейсмологи предупреждают о возможных повторных толчках в КР
&laquo;Рабочего давления&raquo; не&nbsp;существует. Что нужно знать о&nbsp;гипертонии «Рабочего давления» не существует. Что нужно знать о гипертонии
&laquo;Крик сердца&raquo; кыргызской кардиохирургии: профессор обратился к&nbsp;властям «Крик сердца» кыргызской кардиохирургии: профессор обратился к властям
Бизнес
Вечер рок-хитов и&nbsp;классики с&nbsp;оркестром &laquo;Манас&raquo; при поддержке MEGA Вечер рок-хитов и классики с оркестром «Манас» при поддержке MEGA
&laquo;Бишкек&nbsp;&mdash; город, который я&nbsp;люблю&raquo;: яркое путешествие сквозь впечатляющие цифры «Бишкек — город, который я люблю»: яркое путешествие сквозь впечатляющие цифры
Тарифная линейка &laquo;Элдики + MegaTV&raquo;: цифровые решения от&nbsp;MEGA для каждого Тарифная линейка «Элдики + MegaTV»: цифровые решения от MEGA для каждого
До&nbsp;сих пор переплачиваешь за&nbsp;iPhone? Вот что умеет Honor&nbsp;&mdash; и&nbsp;даже лучше! До сих пор переплачиваешь за iPhone? Вот что умеет Honor — и даже лучше!
14 мая, среда
08:53
Более 80 процентов детей мигрантов не будут зачислены в школы — Рособрнадзор Более 80 процентов детей мигрантов не будут зачислены в...
08:32
Подготовка к зиме. На бишкекской ТЭЦ отремонтировали турбогенераторы
08:19
Значимый рост качества преподавания отмечен в 240 школах Кыргызстана
08:18
Дональд Трамп объявил, что отменит санкции против Сирии
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
13 мая, вторник
23:40
Впервые за 20 лет. Amazon представила обновленный дизайн своего логотипа
22:43
Из ЮАР в США прибыла группа белых фермеров, получивших статус беженцев
22:18
Калькулятор на сайте НЭСК поможет рассчитать стоимость электроэнергии
22:00
Как правильно оформить трудовой договор и что нужно знать об испытательном сроке
21:47
Узбекистан не будет выдавать загранпаспорта депортированным гражданам