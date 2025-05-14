Значимый рост качества преподавания отмечен в 240 школах Кыргызстана. Об этом заявлено на презентации итогов исследования, проведенного с использованием инструмента «Наблюдение образовательных практик», сообщили в пресс-службе Министерства просвещения.

Отмечается, что средний балл по всем направлениям увеличился на 0,91 и составляет рост на 13 процентов.

Оценка проводилась в рамках проекта «Образование для будущего», который реализуется Всемирным банком в 1 тысяче 200 школах республики.

Цель исследования — измерение влияния проекта на процесс обучения. Комплексный анализ качества оценивал образовательную среду, организацию класса, преподавание.

Рост качества преподавания особенно заметен в экспериментальных школах.