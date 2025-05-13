Узбекистан не будет выдавать загранпаспорта депортированным гражданам

С 1 сентября граждане Узбекистана, которых депортировали из-за нарушений миграционных правил, не смогут оформить загранпаспорт в течение двух лет. Об этом со ссылкой на постановление кабмина сообщает podrobno.uz.

Отмечается, что новые ограничения будут распространяться на граждан, депортированных из-за рубежа по причинам, таким как просроченные визы, незаконное пребывание или иные нарушения миграционного законодательства. Ранее запрет на получение заграничного паспорта касался лишь отдельных категорий — например, лиц, имеющих доступ к государственной тайне, находящихся под уголовным преследованием, административным надзором, задолжавших по алиментам, предоставивших ложные сведения, уклоняющихся от военной службы или нарушивших законы других стран.

Также, если возвращение мигрантов на родину профинансировано Агентством по внешней трудовой миграции, они обязаны будут возместить все понесенные расходы. Кроме того, им предстоит вернуть полученные ранее субсидии и компенсации из Фонда поддержки миграции.

Лица, подвергшиеся депортации, в течение года после возвращения не смогут участвовать в государственных программах по организованному трудоустройству за рубежом, особенно в странах с высоким уровнем жизни. В дополнение к этому в трудовых договорах теперь будут четко прописаны условия финансовой ответственности и поручительства на случай нарушения условий контракта мигрантом.

Также власти планируют создать единый электронный реестр депортированных граждан. В него будут включаться данные, поступающие от Министерства внутренних дел, консульств и зарубежных представительств Агентства по миграции. В реестр также внесут граждан, чьи действия за границей нанесли ущерб международной репутации РУз.