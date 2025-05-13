Калькулятор на сайте НЭСК поможет рассчитать стоимость электроэнергии

На официальном сайте ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» (НЭСК) появился новый калькулятор, который позволяет пользователям легко рассчитать стоимость потребленной электроэнергии.

Для расчета достаточно ввести период и объем расходованной энергии, и калькулятор предоставит итоговую сумму к оплате.

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Как сообщили в НЭСК, с 1 мая 2025 года в нашей стране повышены тарифы на электроэнергию, и новый инструмент поможет пользователям точно рассчитывать свои расходы с учетом этих изменений.