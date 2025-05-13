С 16 по 18 мая в Бишкеке состоится этап Кубка мира по конному спорту в дисциплине конкур (CSI-W). Об этом сообщает konkur_pro в Instagram.

В турнире, который пройдет под эгидой Международной федерации конного спорта (FEI), примут участие ведущие всадники из Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана и других стран.

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Напомним, на этапе в Бишкеке спортсмены получат рейтинговые очки, а также могут выполнить квалификационные требования для участия в чемпионате мира FEI по конному спорту.

Программа также включает соревнования по выездке, что делает мероприятие интересным для широкого круга зрителей и специалистов.

Вход для зрителей свободный.

