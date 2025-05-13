Большинство ИВС в Нарынской области нуждаются в ремонте

Большинство изоляторов временного содержания в Нарынской области нуждаются в ремонте и улучшении условий содержания. Об этом сообщила пресс-служба Национального центра по предупреждению пыток.

ИВС Ак-Талинского района находится в подвальном помещении, поэтому в камерах холодно, недостаточно естественного освещения и вентиляции. С 2023 года проводят воду в камеры, однако до настоящего времени работы не закончены.

В помещениях нового здания ИВС Кочкорского района не поддерживают необходимый порядок и не соблюдают санитарно-гигиенические требования.

В камерах ИВС Ак-Талинского и Ат-Башинского районов отсутствуют санузлы и для исправления естественных нужд используются ведра.

Как отметили в наццентре, в Иссык-Кульской области улучшили условия содержания: в ИВС Джети-Огузского района установили пластиковые окна, в ИВС Иссык-Кульского района купили бытовую технику (холодильник, микроволновую печь, электрический чайник).

Кроме того, в Балыкчи, Тонском, Иссык-Кульском и Джети-Огузском районах построят новые изоляторы, так как старые здания не соответствуют установленным стандартам.