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Общество

Большинство ИВС в Нарынской области нуждаются в ремонте

Большинство изоляторов временного содержания в Нарынской области нуждаются в ремонте и улучшении условий содержания. Об этом сообщила пресс-служба Национального центра по предупреждению пыток.

  • ИВС Ак-Талинского района находится в подвальном помещении, поэтому в камерах холодно, недостаточно естественного освещения и вентиляции. С 2023 года проводят воду в камеры, однако до настоящего времени работы не закончены.
  • В помещениях нового здания ИВС Кочкорского района не поддерживают необходимый порядок и не соблюдают санитарно-гигиенические требования.
  • В камерах ИВС Ак-Талинского и Ат-Башинского районов отсутствуют санузлы и для исправления естественных нужд используются ведра.

Как отметили в наццентре, в Иссык-Кульской области улучшили условия содержания: в ИВС Джети-Огузского района установили пластиковые окна, в ИВС Иссык-Кульского района купили бытовую технику (холодильник, микроволновую печь, электрический чайник).

Кроме того, в Балыкчи, Тонском, Иссык-Кульском и Джети-Огузском районах построят новые изоляторы, так как старые здания не соответствуют установленным стандартам.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/328897/
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