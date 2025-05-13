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Общество

Автопарк Бишкекского предприятия электрических сетей пополнен новой спецтехникой

Автопарк Бишкекского предприятия электрических сетей, структурного подразделения ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана», пополнился шестью единицами новой специализированной техники. Об этом сообщает пресс-служба БПЭС.

В ходе официальной церемонии директор предприятия Азамат Паизов вручил ключи от автомобилей водителям. По его словам, поступление новой техники направлено на сокращение времени реагирования на аварийные ситуации и улучшение условий труда сотрудников.

Новая техника распределена следующим образом:

  • Северный РЭС получил бригадную машину ISUZI и служебный легковой автомобиль Chevrolet Cobalt;

  • оперативно-диспетчерской службе передан бригадный пикап JAC-T8;

  • служба сбыта электроэнергии получила бригадный пикап JAC-T8;

  • службе кабельных линий и отделу капитального строительства выделено по одной служебной машине Chevrolet Cobalt.

Обновление автопарка является частью мер, принимаемых Министерством энергетики и ОАО «НЭСК» для повышения надежности электроснабжения в республике.

Автомобили являются частью более крупной партии: всего ОАО «НЭСК» за счет собственных средств закупило 54 единицы различной техники на общую сумму свыше 102 миллионов сомов. Указанная техника распределяется по региональным предприятиям электрических сетей.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/328896/
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