Автопарк Бишкекского предприятия электрических сетей пополнен новой спецтехникой

Автопарк Бишкекского предприятия электрических сетей, структурного подразделения ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана», пополнился шестью единицами новой специализированной техники. Об этом сообщает пресс-служба БПЭС.

В ходе официальной церемонии директор предприятия Азамат Паизов вручил ключи от автомобилей водителям. По его словам, поступление новой техники направлено на сокращение времени реагирования на аварийные ситуации и улучшение условий труда сотрудников.

Новая техника распределена следующим образом:

Северный РЭС получил бригадную машину ISUZI и служебный легковой автомобиль Chevrolet Cobalt;

оперативно-диспетчерской службе передан бригадный пикап JAC-T8;

служба сбыта электроэнергии получила бригадный пикап JAC-T8;

службе кабельных линий и отделу капитального строительства выделено по одной служебной машине Chevrolet Cobalt.

Обновление автопарка является частью мер, принимаемых Министерством энергетики и ОАО «НЭСК» для повышения надежности электроснабжения в республике.

Автомобили являются частью более крупной партии: всего ОАО «НЭСК» за счет собственных средств закупило 54 единицы различной техники на общую сумму свыше 102 миллионов сомов. Указанная техника распределяется по региональным предприятиям электрических сетей.