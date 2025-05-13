В Кембридже обнаружили редкий манускрипт XIII века о Мерлине и короле Артуре, превращенный в книжную обложку.

Архивариус библиотеки Кембриджского университета в Англии, осматривавшая обложку реестра XVI века, обнаружила, что она сделана из страниц средневековой рукописи, в которой содержатся истории о волшебнике Мерлине и короле Артуре.

Рукопись идентифицирована как часть Suite Vulgate du Merlin, франкоязычного продолжения легенды о короле Артуре. Существует менее 40 сохранившихся рукописей Suite Vulgate du Merlin, каждая из которых уникальна, поскольку они были переписаны от руки средневековыми писцами. Найденная в Кембридже была написана на старофранцузском языке между 1275 и 1315 годами.

В 1500-х годах страницы рукописи использовали в качестве обложки для записи о собственности поместья Хантингфилд в Саффолке. В процессе страницы были сложены, порваны и вшиты в переплет книги, что сделало доступ к ним практически невозможным.

Команда исследователей провела компьютерную томографию, чтобы создать 3D-модель документов и виртуально развернуть их. Таким образом исследователи смогли расшифровать текст, описывающий битву и окончательную победу Гавейна, его братьев и отца над саксонскими королями. На другой странице была приведена сцена из жизни короля Артура, в которой Мерлин появляется в образе лихого арфиста.

По словам французского специалиста по коллекциям и академическим связям библиотеки Кембриджского университета, доктора Ирен Фабри-Тегранчи, «Роман об Артуре», входящий в серию, известную как «Цикл о Ланселоте и Граале», был популярен среди аристократов и членов королевской семьи.