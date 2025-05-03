Кыргызстан занял 144-е место из 180 во Всемирном индексе свободы прессы — 2025, опубликованном международной организацией «Репортеры без границ» (RSF). Республика набрала 37,46 балла из 100 возможных, войдя в категорию стран с «очень серьезной ситуацией» в области свободы СМИ.

В прошлом рейтинге КР находилась на 120-м месте.

Как отметили авторы, до 2022 года республика с относительной свободой слова и прессы была исключением в Центральной Азии, несмотря на нестабильную экономику и разгул коррупции в органах власти. Однако сейчас она переживает всплеск давления на СМИ.

В целом, заметили авторы индекса, ситуация со свободой СМИ во всем мире продолжает стремительно ухудшаться. В 2025-м экономический показатель Всемирного индекса свободы прессы продолжил свое падение, достигнув критически низкого уровня. Впервые ситуация со свободой прессы оказалась «сложной» во всем мире.

Хотя физическое насилие в отношении журналистов остается самой заметной формой посягательств на свободу прессы, не менее серьезной угрозой является экономическое давление, пусть оно и проявляется менее явно, отмечают авторы.

«В то время, когда свобода прессы переживает тревожащий спад во многих государствах мира, один важный фактор, который часто недооценивают, делает СМИ глубоко уязвимыми: экономическое давление. Концентрация собственности, давление со стороны рекламодателей или спонсоров, отсутствие, ограничение или непрозрачное распределение государственного финансирования... В свете этих данных становится ясно одно: СМИ сегодня оказались зажаты в тисках между гарантией редакционной независимости и экономического выживания», — говорят авторы рейтинга.

Среди стран Центральной Азии выше Кыргызстана в рейтинге оказался Казахстан (141-е место). Узбекистан занял 148-ю строчку, Таджикистан — 153-ю и Туркменистан — 174-ю.

Россия оказалась на 171-м месте, Беларусь — на 166-м.

Последние пять строчек — со 176-й по 180-ю — занимают Иран, Сирия, Китай, Северная Корея и Эритрея.

Девятый год подряд рейтинг свободы прессы возглавляет Норвегия. Далее следуют Эстония, Нидерланды, Швеция и Финляндия.