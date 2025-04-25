Земельная амнистия в Бишкеке. Мэрия продолжает прием заявлений

Департамент индивидуального жилищного строительства и градостроительства мэрии Бишкека продолжает прием заявлений на объекты, которые попадают под земельную амнистию. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.
В столице продолжается прием заявлений по закреплению государством прав собственности граждан на объекты амнистии.
Для подачи необходимы документы:
— копия документов, удостоверяющих личности заявителя;
— физическое лицо либо копия свидетельства о регистрации юридического лица;
— копии технического паспорта;
— нотариально заверенная доверенность представителей;
— документы (при наличии), подтверждающие факт приобретения объекта (документы, подтверждающие факт приобретения объекта земельной амнистии или соответствующие расписки, квитанции об оплате за коммунальные услуги, квитанции об оплате земельного налога, доверенности и другие документы, относящиеся к объектам земельной амнистии);
Прием документов осуществляется ежедневно с 9.00 до 18.00 по адресу: микрорайон «Тунгуч», 57 (департамент индивидуального жилищного строительства и градостроительства).
Контакты: 0312979297, 0312979454.
На сегодняшний день известны списки горожан Ленинского района, предоставивших полный пакет документов.