Земельная амнистия в Бишкеке. Мэрия продолжает прием заявлений

Департамент индивидуального жилищного строительства и градостроительства мэрии Бишкека продолжает прием заявлений на объекты, которые попадают под земельную амнистию. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

В столице продолжается прием заявлений по закреплению государством прав собственности граждан на объекты амнистии.

Для подачи необходимы документы:

— копия документов, удостоверяющих личности заявителя;

— физическое лицо либо копия свидетельства о регистрации юридического лица;

— копии технического паспорта;

— нотариально заверенная доверенность представителей;

— документы (при наличии), подтверждающие факт приобретения объекта (документы, подтверждающие факт приобретения объекта земельной амнистии или соответствующие расписки, квитанции об оплате за коммунальные услуги, квитанции об оплате земельного налога, доверенности и другие документы, относящиеся к объектам земельной амнистии);

Прием документов осуществляется ежедневно с 9.00 до 18.00 по адресу: микрорайон «Тунгуч», 57 (департамент индивидуального жилищного строительства и градостроительства).

Контакты: 0312979297, 0312979454.

На сегодняшний день известны списки горожан Ленинского района, предоставивших полный пакет документов.