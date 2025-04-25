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Общество

Размер государственного долга КР на конец 2024 года составил $6,6 миллиарда

По состоянию на 31 декабря 2024 года общий размер государственного долга Кыргызской Республики составил $6,6 миллиарда (573,3 миллиарда сомов). Из этой суммы 68,8 процента приходится на внешний долг, который составляет $4,5 миллиарда (394,5 миллиарда сомов), а 31,2 процента— на внутренний долг, который составляет $2,1 миллиарда (178,8 миллиарда сомов). Об этом говорится в отчете Министерства финансов об исполнении бюджета за 2024 год.

«По предварительным данным, соотношение внешнего долга к валовому внутреннему продукту (ВВП) за 2024 год составило 25,9 процента. В целом, общий долг (внешний и внутренний) составляет 37,6 процента от ВВП» , – говорится в отчете Минфина.

Также в ведомстве отмечают, что в 2024 году расходы на обслуживание внешнего долга оказались ниже прогнозируемых, что позволило сэкономить 357,1 миллиона сомов. Это произошло за счет сокращения суммы погашения основной суммы долга на 285,9 миллиона сомов, а также уменьшения выплат по процентам и прочим платежам.

Основной причиной отклонений от прогнозных показателей стали колебания курсов валют и разница между фактически начисленными обязательствами и прогнозными суммами, утвержденными в республиканском бюджете.

Что касается внутреннего долга, то исполнение по его обслуживанию составило 99,9 процента от уточненного прогноза. В целом по обслуживанию всего государственного долга (внешнего и внутреннего) исполнение составило 99,4 процента от утвержденных планов.

Эти данные были опубликованы в отчете Министерства финансов Кыргызской Республики по исполнению государственного бюджета за 2024 год.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/327338/
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