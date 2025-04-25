Сезон полевых работ. Как защититься от воздействия пестицидов

В Кыргызстане ведутся весенние работы на полях и приусадебных участках, люди применяют пестициды и агрохимикаты. Специалисты департамента профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора рассказали, чем опасны пестициды и как защититься от их воздействия.

Это ядовитые вещества, (ядохимикаты) используемые для уничтожения вредителей и возбудителей болезней растений, а также различных паразитов, сорняков, вредителей зерна и зернопродуктов, древесины, изделий из хлопка, шерсти, кожи, эктопаразитов домашних животных, переносчиков опасных заболеваний человека и животных.

В 95 процентах случаев с продуктами питания (с мясом животных и птиц, зерновыми, овощами, фруктами), в 4,7 процента случаев с водой, в некоторых случаях (0,3 процента) с вдыхаемым воздухом и через кожу.

Особенно опасны пестициды для беременных, кормящих матерей, так как они отравляют плод через молоко, пагубно влияют на развитие и рост младенцев, не исключены частые выкидыши. Опасны они и для детей, так как их организм более чувствителен к токсинам. Возможна задержка в развитии, проблемы с поведением и обучением.

Попадая в организм человека, даже в небольших количествах, пестициды накапливаются в жировой ткани, печени, сердце, головном мозге до опасного уровня, что приводит к развитию серьезных заболеваний: сердечно-сосудистых, эндокринных, онкологических, аллергических, нервной системы, репродуктивной, органов дыхания, пищеварения, врожденных аномалий развития, уродств и даже смерти.

Появляется головная боль, головокружение слабость, замедленная реакция, слюнотечение или жажда, озноб или чрезмерная потливость, боль в груди, затрудненное дыхание, подергивание (спазмы) мышц или судороги, тошнота, рвота, понос или спазмы желудка, сужение зрачков.

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Как уменьшить воздействие пестицидов?

Если вам необходимо обработать участок, то перед покупкой убедитесь, что данный пестицид разрешен к применению в Кыргызской Республике, имеется свидетельство о регистрации пестицида и инструкция о правилах применения, мерах безопасности.

Строго соблюдайте эти правила при работе с пестицидами. Смешивайте пестициды в хорошо проветриваемом помещении и используйте средства защиты.

Не распыляйте пестициды в ветреную или туманную погоду, а также против ветра. Используйте необходимые средства индивидуальной защиты (специальную одежду и обувь, респиратор, противогаз, защитные очки, перчатки, рукавицы) для защиты организма от попадания пестицидов через кожу, органы дыхания и слизистые оболочки.

Не привлекайте к обработке пестицидами детей, беременных и кормящих женщин.

В дни работы с пестицидами в рационе обязательно должно быть молоко и молочные продукты, так как они уменьшают вредное воздействие.

Использованные при проведении обработок оборудование, посуда и инвентарь по завершении работ тщательно промываются мыльно-содовым раствором или водой с добавлением столового уксуса и сливаются в специальную яму, которая должна быть размещена на расстоянии не менее 15 метров от колодцев или дренажной мелиоративной сети. В эту же яму нужно сливать воду после стирки спецодежды. Хранение пестицидов должно быть в сухих, специальных, запертых на замок помещениях.

Категорически запрещается хранение пестицидов в погребе, подвале и складе горючих веществ совместно с минеральными удобрениями, продуктами питания, фуражом, сеном.

Важно исключить доступ к пестицидам детей и домашних животных.

Лучше всего использовать альтернативные методы борьбы с вредителями и развивать экологически чистые сельскохозяйственные практики, советуют специалисты.