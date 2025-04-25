Сезон полевых работ. Как защититься от воздействия пестицидов

В Кыргызстане ведутся весенние работы на полях и приусадебных участках, люди применяют пестициды и агрохимикаты. Специалисты департамента профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора рассказали, чем опасны пестициды и как защититься от их воздействия.
Что такое пестициды?
Это ядовитые вещества, (ядохимикаты) используемые для уничтожения вредителей и возбудителей болезней растений, а также различных паразитов, сорняков, вредителей зерна и зернопродуктов, древесины, изделий из хлопка, шерсти, кожи, эктопаразитов домашних животных, переносчиков опасных заболеваний человека и животных.
Пестициды делятся на:
- гербициды — уничтожающие сорняки;
- инсектициды — уничтожающие насекомых-вредителей;
- фунгициды — уничтожающие патогенные грибы;
- зооциды — уничтожающие вредных теплокровных животных (грызунов) и так далее.
Как они попадают в организм?
В 95 процентах случаев с продуктами питания (с мясом животных и птиц, зерновыми, овощами, фруктами), в 4,7 процента случаев с водой, в некоторых случаях (0,3 процента) с вдыхаемым воздухом и через кожу.
Кроме того:
- при обработке приусадебных участков или полей,
- при прикосновении рукой ко рту после контакта с загрязненными поверхностями или предметами, например при курении, употреблении жидкости;
- при проживании вблизи полей, участков на которых распыляются пестициды;
- при хранении пестицидов в плохо проветриваемом помещении;
- через грудное вскармливание.
Чем опасны пестициды?
Попадая в организм человека, даже в небольших количествах, пестициды накапливаются в жировой ткани, печени, сердце, головном мозге до опасного уровня, что приводит к развитию серьезных заболеваний: сердечно-сосудистых, эндокринных, онкологических, аллергических, нервной системы, репродуктивной, органов дыхания, пищеварения, врожденных аномалий развития, уродств и даже смерти.
Особенно опасны пестициды для беременных, кормящих матерей, так как они отравляют плод через молоко, пагубно влияют на развитие и рост младенцев, не исключены частые выкидыши. Опасны они и для детей, так как их организм более чувствителен к токсинам. Возможна задержка в развитии, проблемы с поведением и обучением.
Признаки отравления пестицидами
Появляется головная боль, головокружение слабость, замедленная реакция, слюнотечение или жажда, озноб или чрезмерная потливость, боль в груди, затрудненное дыхание, подергивание (спазмы) мышц или судороги, тошнота, рвота, понос или спазмы желудка, сужение зрачков.
Как уменьшить воздействие пестицидов?
Если вам необходимо обработать участок, то перед покупкой убедитесь, что данный пестицид разрешен к применению в Кыргызской Республике, имеется свидетельство о регистрации пестицида и инструкция о правилах применения, мерах безопасности.
Строго соблюдайте эти правила при работе с пестицидами. Смешивайте пестициды в хорошо проветриваемом помещении и используйте средства защиты.
Не распыляйте пестициды в ветреную или туманную погоду, а также против ветра. Используйте необходимые средства индивидуальной защиты (специальную одежду и обувь, респиратор, противогаз, защитные очки, перчатки, рукавицы) для защиты организма от попадания пестицидов через кожу, органы дыхания и слизистые оболочки.
В дни работы с пестицидами в рационе обязательно должно быть молоко и молочные продукты, так как они уменьшают вредное воздействие.
Использованные при проведении обработок оборудование, посуда и инвентарь по завершении работ тщательно промываются мыльно-содовым раствором или водой с добавлением столового уксуса и сливаются в специальную яму, которая должна быть размещена на расстоянии не менее 15 метров от колодцев или дренажной мелиоративной сети. В эту же яму нужно сливать воду после стирки спецодежды. Хранение пестицидов должно быть в сухих, специальных, запертых на замок помещениях.
Важно исключить доступ к пестицидам детей и домашних животных.
Лучше всего использовать альтернативные методы борьбы с вредителями и развивать экологически чистые сельскохозяйственные практики, советуют специалисты.