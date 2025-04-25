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Общество

Началась реконструкция дороги Суусамыр — Талас — Тараз

Как сообщает пресс-служба Министерства транспорта и коммуникаций КР, 25 апреля дан старт строительству проекта «Реконструкция автодороги Суусамыр – Талас – Тараз, фаза IV».

В мероприятии приняли участие министр транспорта и коммуникаций Абсаттар Сыргабаев, полномочный представитель президента в Таласской области Эрмат Жумаев, мэр города Таласа, главы государственных администраций районов Таласской области и местные жители.

«На участке автодороги Суусамыр – Талас – Тараз (с 104,6 по 197,6 километра) с момента обретения независимости нашей страной проводились только ремонтные работы. Увеличение количества транспортных средств и износ дороги сделали небезопасным движение по ней. В связи с этим данный проектный участок уже много лет нуждается в реконструкции. Разработан проект в соответствии с технической категорией II. В населенных пунктах будет построена 4-полосная дорога, а на участках вне населенных пунктов – 2-полосная. В населенных пунктах проектом предусмотрены освещение, тротуары, светофоры и другие элементы обеспечения безопасности дорожного движения. Дорога проходит через Манасский, Айтматовский, Бакай-Атинский, Таласский районы Таласской области», — сказал министр.

Отметим, что протяженность участка, требующего реконструкции, составляет 93 километра.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/327331/
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