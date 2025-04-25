Две трети капитала и усилий человеческих ресурсов системы здравоохранения должно идти на предупреждение заболеваний, одной трети достаточно для того, чтобы заниматься больными людьми. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил директор Национального института общественного здоровья (НИОЗ) Жаркынбек Касымбеков.

По его словам, важно не уменьшать объем ассигнований на лечение. «Там тоже много вопросов, включая лечение неинфекционных заболеваний, онкологии, трансплантологии, гемодиализа и так далее. Это тоже нужно научно обосновывать, почему так происходит. Возможно, это отдаленные последствия пандемии коронавируса, загрязнения окружающей среды и так далее. Нужно выяснять и устранять причины, параллельно занимаясь воспитанием и образованием человека с самого раннего возраста», — сказал он.

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Жаркынбек Касымбеков подчеркнул, что нужно максимально двигаться к здоровому обществу, переходить от лечения и устранения последствий к профилактике.

«Предупредить болезнь легче и дешевле, чем лечить. Вложенный $1 в общественное здоровье экономит от $7 до $12. Поэтому государство должно больше уделять внимания профилактике, начиная от образа жизни и питания, до вопросов продовольственной и дорожной безопасности, окружающей среды, недопущения экологических проблем, иммунизации и других. Но это процесс небыстрый: сегодня вложили, завтра невозможно увидеть результат. Нужно время, но зато эффект будет колоссальный. Будем иметь образованное и ответственное население, а также безопасную среду», — отметил глава НИОЗ.