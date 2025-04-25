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Общество

Мэрия Бишкека штрафует горожан, сливающих сточные воды в водоотводную систему

Муниципальная инспекция выявила ряд случаев слива сточных вод. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Бишкека.

Жители улицы Коллекторной, 39, 27, 38, 172а, 173, сливали бытовые сточные воды в водоотводную систему (дренаж). В ходе рейда составили протоколы в отношении горожан Б.Т., И.М., О.М., Т.Ж., М.к.З. и наложили штрафы на 27 тысяч 500 сомов.

Кроме того, по улице Саадаева, 84, мэрия выявила факт сброса сточных вод и слива бытового мусора со стороны владельца точки питания. Физическому лицу А.М. вынесли штраф на 5 тысяч 500 сомов. Владельца обязали откачать содержимое септика, засыпать его щебнем и закопать.

Еще один несанкционированный факт слива установили в жилмассиве «Ак-Босого». Горожанин Т.у.У. получил штраф в размере 5 тысяч 500 сомов.

Мэрия также напоминает, что за нарушение использования полосы отвода: распашку земли, вырубку растений, парковку на газонах, самовольное строительство дорог и сброс сточных вод в водоотводы предусмотрен штраф от 5,5 тысячи до 17 тысяч сомов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/327322/
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