В Чон-Алае отремонтируют Дом культуры, а в Балыкчи футбольные поля. Об этом сообщается на портале госзакупок.

По его данным, управление муниципальной собственности при местном самоуправлении города Балыкчи объявило тендер на капитальный ремонт нескольких футбольных полей. Планируемая сумма — 6 миллионов 258,5 тысячи сомов. Срок подачи предложений — до 19 мая.

Чон-Алайский отдел культуры объявил тендер на капитальный ремонт здания Дома культура имени Б.Акимбекова в селе Дароот-Коргон Чон-Алайского района. На эти цели планируется выделить 7 миллионов 699,4 тысячи сомов. Поставщики могут подать предложения до 19 мая.