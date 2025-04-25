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Общество

Это важно: Таиланд вводит новые правила въезда для туристов с 1 мая 2025 года

С 1 мая 2025 года для всех иностранных граждан, въезжающих в Таиланд, введена обязательная цифровая карта прибытия — TDAC (Thailand Digital Arrival Card). Об этом сообщают Туристическое управление и Иммиграционное бюро Таиланда.

Что необходимо делать для вновь прибывающих в страну:

  • Заполнить карту нужно онлайн до въезда в страну, независимо от вида транспорта. Форма доступна на официальном портале Иммиграционного бюро Таиланда. Заполнение возможно как индивидуально, так и для всей группы путешественников. Вносить изменения в данные можно в любое время до вылета. В анкете потребуется указать паспортные данные, личные сведения, цель и детали поездки, адрес проживания в Таиланде, краткую медицинскую декларацию.

Иностранные граждане, постоянно проживающие в Таиланде, при заполнении формы должны выбрать Thailand в разделе Country of Residence.

«Цифровая карта прибытия должна быть заполнена онлайн до въезда в Таиланд — по воздуху, суше или морю. Это требование распространяется на всех иностранных граждан, включая туристов, бизнес-путешественников и иностранцев с долгосрочным пребыванием», — говорится в сообщении.

Есть исключения: от заполнения TDAC освобождаются пассажиры, следующие транзитом через Таиланд и не проходящие паспортный контроль, а также въезжающие по пограничному пропуску (Border Pass).

Власти страны подчеркивают, что без заполненной TDAC въезд в Таиланд будет невозможен.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/327300/
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