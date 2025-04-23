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Общество

24 апреля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В столице и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.

1
Бишкек
  • 9.00-17.00 — микрорайон «Аламедин-1», 7, жилмассивы «Ак-Орго» (улицы Таттыбубу, Ак-Чолмок, Кырк-Кыз, Саринжи-Бокой, Огуз-Ата, Саманчы-Жолу, Каховская, Тимура Фрунзе, Проектируемая, Алыкулова, Гагарина), «Ынтымак», «Ала-Арча», «Чон-Арык» (улицы Садырбаева, Подольская, Выставочная, Семетей, Волоколамская, Боз-Болток), отрезки переулка Тихвинского, улиц Васильева, Тулебердиева, жилмассивы «Ак-Босого» (улицы Чуй-12 — Чуй-17, Чуй-55, Саадаева, Ынтымак-1, Манаса, Орозбекова, Водозабор), «Красный строитель» (улицы Набережная, Нурекская, Адырская, Бухарская, Криворожская, Калымская, Каунасская, Наманганская, Бельская, Берликская, Набережная, Севанская, Новая, Андижанская, ЦСМ № 10, наркологический диспансер);
  • 9.30-16.30 — жилмассив «Кара-Жыгач» (улицы Бегматова, Каркыра, Кожояр, Сары-Жаз, Кара-Жыгач, Эркин, Оберон, Ысык-Кол);
  • 9.00-17.30 — отрезки улиц Артемовской, Армейской, Кийизбаева, Передовой, Айтматова, Заречной, Карской, Линейной, переулок Таймырский;
  • 8.00-17.00 — отрезок улицы Асаналиева, жилмассив «Тынчтык», проспект Чингиза Айтматова, 18;
  • 13.00-17.00 — отрезки переулков Смоленского, Лагерного, жилмассив «Балбан-Таймаш» (улицы Балбан-Таймаш-1, −2, −4);
  • 9.00-13.00 — отрезки улиц Фрунзе, Абдрахманова;
  • 9.00-12.00 — отрезки улиц Лущихина, Тимура Фрунзе, Лумумбы, Профсоюзной.
2
Нарынская область
  • 10.00-17.00 — села Эмгекчил, Чон-Добо, Лама, Доскулу.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/327101/
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