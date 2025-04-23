24 апреля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В столице и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.

1 Бишкек Бишкек

9.00-17.00 — микрорайон «Аламедин-1», 7, жилмассивы «Ак-Орго» (улицы Таттыбубу, Ак-Чолмок, Кырк-Кыз, Саринжи-Бокой, Огуз-Ата, Саманчы-Жолу, Каховская, Тимура Фрунзе, Проектируемая, Алыкулова, Гагарина), «Ынтымак», «Ала-Арча», «Чон-Арык» (улицы Садырбаева, Подольская, Выставочная, Семетей, Волоколамская, Боз-Болток), отрезки переулка Тихвинского, улиц Васильева, Тулебердиева, жилмассивы «Ак-Босого» (улицы Чуй-12 — Чуй-17, Чуй-55, Саадаева, Ынтымак-1, Манаса, Орозбекова, Водозабор), «Красный строитель» (улицы Набережная, Нурекская, Адырская, Бухарская, Криворожская, Калымская, Каунасская, Наманганская, Бельская, Берликская, Набережная, Севанская, Новая, Андижанская, ЦСМ № 10, наркологический диспансер);

9.30-16.30 — жилмассив «Кара-Жыгач» (улицы Бегматова, Каркыра, Кожояр, Сары-Жаз, Кара-Жыгач, Эркин, Оберон, Ысык-Кол);

9.00-17.30 — отрезки улиц Артемовской, Армейской, Кийизбаева, Передовой, Айтматова, Заречной, Карской, Линейной, переулок Таймырский;

8.00-17.00 — отрезок улицы Асаналиева, жилмассив «Тынчтык», проспект Чингиза Айтматова, 18;

13.00-17.00 — отрезки переулков Смоленского, Лагерного, жилмассив «Балбан-Таймаш» (улицы Балбан-Таймаш-1, −2, −4);

9.00-13.00 — отрезки улиц Фрунзе, Абдрахманова;

9.00-12.00 — отрезки улиц Лущихина, Тимура Фрунзе, Лумумбы, Профсоюзной.

2 Нарынская область Нарынская область