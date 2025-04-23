В КР облегчают процедуру освидетельствования и назначения группы инвалидности

В Кыргызстане облегчают процедуру освидетельствования и назначения группы инвалидности. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщила врач-эксперт Республиканского центра медико-социальной экспертизы Лариса Качыбекова.

По ее словам, принято новое постановление кабинета министров по процедуре медико-социальной экспертизы № 185 от 8 апреля 2025 года.

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«Раньше мы требовали, чтобы все граждане перед МСЭК проходили стационарное лечение. Сейчас это касается только тех, кто проходит комиссию впервые. Но и тут есть восемь больших групп заболеваний, при которых не будет требоваться стационарное лечение ни первично, ни повторно. Например, если есть анатомические дефекты с выраженными ограничениями жизнедеятельности, синдром Дауна, болезни центральной периферической нервной системы, когда врачам видно, что уже трудно что-то восстановить и так далее», — сказала Лариса Качыбекова.

Отдельным пунктом прописано, что при повторном освидетельствовании стационарное лечение будет проводиться по решению семейного врача.

«Например, человек с инвалидностью в течение одного года или двух лет постоянно наблюдался в поликлинике, получал льготные рецепты, массаж, лечебную физкультуру, был на курорте. Лечащий врач сам решает, нужно ли этому пациенту стационарное лечение», — добавила Лариса Качыбекова.

Начальник управления Министерства труда, социального обеспечения и миграции КР Назгуль Чолумова, добавила, что сроки повторного медико-социального освидетельствования увеличиваются.

«Например, если у ребенка синдром Дауна, то в МСЭК могут его освидетельствовать сразу до 18 лет. Не нужно переосвидетельствование через год или каждые два года. При аутизме раньше дети проходили освидетельствование каждый год, сейчас, если ставится диагноз в 5-летнем возрасте, то инвалидность определяется сразу на пять лет. За это время возможны улучшения; через пять лет инвалидность дается уже до 18-летия. В этом плане хорошее облегчение есть», — сказала она.

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Назгуль Чолумова добавила, что если ребенка заразили ВИЧ в больничных условиях (парентеральный путь), то инвалидность устанавливается сразу до 18 лет. По достижении этого возраста определяется группа инвалидности.

«Раньше в 95 процентах случаях давали третью группу. По словам родителей, дети при поступлении в высшие учебные заведения с третьей группой не имеют никаких льгот. Поэтому по многочисленным жалобам внесли изменения в новом положении. Если внутрибольничный путь заражения ВИЧ у ребенка до 18 лет доказан, то присваивается вторая группа инвалидности. Отдельной главой в положении утверждено освидетельствование граждан, находящихся в местах лишения свободы. До этого они не проходили экспертизу», — пояснила она.

Лариса Качыбекова подчеркнула: если МСЭК дает бессрочную инвалидность, то это не значит, что человек должен забросить свое здоровье. Он должен реабилитироваться, поэтому организациям здравоохранения надо работать над созданием системы медицинской реабилитации.

По ее данным, в 2024 году через МСЭК прошли около 60 тысяч человек, в том числе примерно 16 тысяч детей до 18 лет.