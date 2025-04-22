23 апреля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В столице и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.

1 Бишкек Бишкек

9.00-17.00 — микрорайон «Аламедин-1», 7, отрезки улиц Коенкозова, Боконбаева, Толстого, Оренбургской, Кулатова, улица Тыныстанова, 171, жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Бадахшан, Жазыйра, Куюкова), села Маевка (улицы Набережная, Полевая, Виноградная, 8 Марта, Сонкольская, Новая, Ала-Арчинская, Арычная, Жапарова, Южная, Кара-Суйская, Пригородная, Родниковая, Дачная, Совхозная, Молодая Гвардия, Виноградная, Школьная, Веселая, Тамырчи, Алтын-Казык, Акжол, Жаз, Тоо моюн, Сары-Челек, Тынчтык, Конуш, Араван, Тепличная, жилмассивы «12 га», «7 га», улицы Больничная, Сельская, МТФ, Восточная, Тулебердиева, Саадаева, Маевский айыл окмоту, поликлиника), Пригородное, жилмассивы «Умут», «Тамырчи» (улица Сибирская), «Колмо» (улица Жанылык), улица Лумумбы, 96, село Нижняя Ала-Арча (переулок Советский, улицы Коллекторная, Панфилова), жилмассив «Келечек» (улицы Келечек, 8-13, Жаштар), детский сад № 27, начальная школа № 2;

9.30-18.00 — микрорайон «Асанбай», 2, 2/1, 3, 4, 2б, 8, 8/2, 8/3, 9, 9а, 10, 11;

9.30-16.30 — отрезки улиц Горького, Белорусской, Юнусалиева, Карасаева, переулок Майкопский;

9.00-17.30 — отрезки улиц Фрунзе, Буденного, Огонбаева, Чуй, Кантемировской;

13.00-17.00 — жилмассив «Ак-Орго» (улицы Саадак, Кербен, Кун-Кочо, Ай-Кочо), отрезки улиц Кронштадтской, Фучика;

9.00-13.00 — отрезок проспекта Чингиза Айтматова, жилмассив «Умут»;

10.00-17.00 — жилмассив «Ак-Орго» (улица Алыкулова), жилмассив «Ак-Ордо» (улицы Бар-Булак, Гул-Ордо);

8.00-17.00 — отрезки улиц Кокчетавской, Тоголока Молдо, Саадаева, Боровской, жилмассив «Ак-Босого» (улицы Чуй-60, Чуй-61), Щербакова, Васильева.

2 Чуйская область Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-14.00 — село Беш-Кунгей (улицы Сарбагыша, Маликова, Ткачева, Таранчиева);

9.00-17.00 — села Лебединовка (проспекты Победы, Ленина, улицы Мичурина, Комсомольская, Чкалова, Калинина, Кирова, Луганская, Набережная, Северная, Садовая), Аламедин (улицы Горького, Панфилова, переулки Чуйский, Дальний, улицы Алма-Атинская, Иваницына), Кой-Таш (улица Акнет), Васильевка (улицы Фрунзе, Линейная, Верхняя, Солто-Ата, Комсомольская);

9.00-12.00 — село Таш-Добо (улица Весна);

12.00-17.00 — село Джал (улица 17-й район);

Жайылский РЭС

8.30-16.00 — Кара-Балта (очистные сооружения);

9.00-17.00 — село Новониколаевка (улица Советская, мельница), город Кара-Балта (улица Некрасова), село Суусамыр;

9.00-16.30 — Кара-Балта (квартал «Западный», 14, 15);

Кеминский РЭС

9.00-17.00 — села Боролдой (улица Интернациональная), Кашкелен;

Кантский РЭС

9.00-18.00 — село Новопокровка (улицы Ленина, Фрунзе, Алма-Атинская, Советская, Горького, Октябрьская, Эшпая, Московская, Шевченко, Атая, Раззакова, Курманджан Датки);

Московский РЭС

9.00-17.00 — села Ак-Суу (улица Логвиненко), Александровка (улицы Исмаева, Ванахуна), Беловодское (улицы Солнечная, Юбилейная, Колхозная), Петровка, Искра, Кыз-Моло (улицы Школьная, 27-го партсъезда, Комсомольская, Дружбы, Степная);

Сокулукский РЭС

9.00-17.00 — села Шалта (кошара, улица Калмырза), Чон-Джар (улица Термечикова), Кун-Туу (улицы Царенко, Иманалиева, Сейдесембаева, Молдосан, Касым, Каменная), Арал (улица Картанбаева), Романовка (улицы МТФ, Акимбаева, Московская, Восточная, Фрунзе, Жетиген, Разная), Сокулук (улицы Фрунзе, Восточная, Первомайская, переулки Первомайский, Ынтымак);

9.30-17.00 — села Учкун (улицы Осмонбека, Береговая, Пионерская, Акатай), Манас (улицы Дружбы, Пушкина, Заводская, Средняя, Черемушки, Школьная, Широкая, Проектируемая, Радиоцентральная), Нижне-Чуйское (улица 50 лет Октября);

Панфиловский РЭС

9.00-17.00 — села Панфиловка (улицы Тилебалиева, Тихонова, Лермонтова, Пионерская, Центральная, Октябрьская, Пушкина, Подгорная, Осмонова, Заречная, Первомайская, Джапаркулова, Южная, переулки Каиндинский, Почтовый), Эркин-Сай (улица Токтогула);

Иссык-Атинский РЭС

9.00-17.00 — село Ивановка (улицы Ломоносова, Южная, Фрунзенская, Украинская), станция «Ивановка» (улицы Маяковского, Гагарина, Заводская, Лесная, Некрасова);

Чуйский РЭС

9.00-17.00 — Токмак (улицы Парковая, 10, 12, Шамсинская, Восточная, Панфилова, Айни, Ленина, район бассейна, улицы Чкалова, Дубовицкого, Токтогула, Боконбаева, Гвардейская, Неделина, Пролетарская, Заводская, Набережная, Бабаева, Вольцовая, Иваницына, Охотничья, 8 Марта, Громова, Верхне-Луговая, Киргизская), села Алчалуу, Султан, Талды-Булак (улица Пионерская).

3 Нарынская область Нарынская область

10.00-17.00 — село Эмгекчил;

9.00-17.00 — село Куланак.

4 Таласская область Таласская область