Наибольшая доля страховок в Кыргызстане пришлась на несчастные случаи и болезни

Страховой сектор Кыргызстана продемонстрировал значительный рост по итогам 2024 года. В республике осуществляли деятельность 16 страховых компаний, чьи совокупные доходы по сравнению с 2023-м возросли почти в два раза и составили 7,2 миллиарда сомов. Об этом сообщает официальная статистика.

Основная часть доходов страховщиков (72,5 процента от общей суммы) получена за счет поступления страховых платежей. Расходы страховых компаний за этот же период увеличились в 1,8 раза и составили около 6 миллиардов сомов. По итогам года страховые организации получили прибыль в размере 1,3 миллиарда сомов, что в три раза больше показателя 2023-го.

Активность на рынке также заметно выросла: в прошлом году страховые компании заключили 1,7 миллиона договоров страхования, что в три раза превышает показатель 2023-го. Подавляющее большинство договоров (93 процента) заключено с физическими лицами и 7 процентов — с юридическими.

Наибольшая доля заключенных договоров пришлась на добровольное личное страхование от болезней и несчастных случаев (63 процента от общего количества), обязательное страхование недвижимого имущества граждан (15 процентов) и ОСАГО (обязательное страхование автогражданской ответственности) — около 13 процентов.

Объем собранных страховых взносов в 2024 году достиг 5,2 миллиарда сомов, увеличившись, в отличие от 2023-го, в 1,7 раза. Наибольший рост поступлений премий отмечался по договорам добровольного имущественного страхования и личного страхования от несчастных случаев и болезней.

За год зафиксировано 22,5 тысячи страховых случаев. Из них 54 процента пришлось на добровольное страхование от несчастных случаев и болезней.

Общая сумма произведенных страховых выплат составила около 783 миллионов сомов. В структуре выплат наибольшая доля (68 процентов) пришлась на добровольное имущественное страхование. На личное медицинское страхование пришлось 9 процентов выплат, а на ОСАГО и обязательное страхование недвижимого имущества граждан — по 5 процентов соответственно.