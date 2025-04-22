Задержан отчим девочки, заявившей об изнасиловании. Акыйкатчи следит за делом

Омбудсмен КР Джамиля Джаманбаева призвала правоохранительные органы принять исчерпывающие меры по защите прав 15-летней девочки, подвергшейся изнасилованию.

Сообщается, что сотрудники института отслеживают ситуацию. Они встретились с подростком и проводят мониторинг следственных мероприятий со стороны милиции.

«По информации отдела по защите семьи и детей Иссык-Атинского районного управления труда, социального обеспечения и миграции, подросток сообщила, что ее отчим — 43-летний житель Сузакского района Джалал-Абадской области якобы изнасиловал ее, когда ей было 12 лет, и продолжал свои действия более двух лет. Подросток подтвердила эту информацию во время допроса. По словам девочки, ее мать также знала об этом, но не предприняла никаких действий, а вместо этого обвинила и отругала свою дочь.

Подросток отметила, что осенью 2024 года ее мать уехала за границу на заработки и оставила трех дочерей (отметим, двое младших — от нынешнего брака) с мужем. Через некоторое время мать отправила дочерей к своей крестной, проживавшей в Иссык-Атинском районе Чуйской области. Девочка вместе с сестренками временно проживала и училась в Иссык-Атинском районе.

В апреле 2025-го женщина приняла решение отправить девочек обратно к отцу. Но старшая из них отказалась ехать в Сузак и рассказала о совершаемом систематическом насилии отчимом. Крестная мамы 16 апреля отвезла подростка в Иссык-Атинский РОВД, где ее допросили и назначили судебно-медицинскую экспертизу. Результатов пока нет. Саму девочку временно поместили в детский центр. Во время отсутствия матери в стране ее взяли под опеку социальные работники», — добавили в институте омбудсмена.

Иссык-Атинский РОВД направил материалы дела в Сузакский РОВД Джалал-Абадской области.

В Сузакском РОВД сообщили институту, что 19 апреля возбуждено уголовное дело по статье 154 (изнасилование) УК КР. Отчим задержан.