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Общество

Прием в первый класс. В Бишкеке в семи школах квоты заполнены

В Бишкеке в семи школах квоты на прием детей заполнены. Об этом на заседании постоянной комиссии горкенеша по социальным вопросам сообщила вице-мэр Виктория Мозгачева.

По ее словам, общая квота для приема детей в первый и второй классы составляет чуть более 30 тысяч мест. Более 50 процентов мест в столичных общеобразовательных организациях еще свободно.

«Для удобства родителей, чтобы они не перевозили детей через весь город, до второго этапа на выбор предоставляется пять-шесть школ, расположенных вблизи их микроучастка. Есть случаи, когда люди живут в Бишкеке по 10-20 лет, но не регистрируются. Поэтому у них возникает вопрос с устройством детей в школу. Со 2 июня будет запись в школу без привязки к прописке на места, оставшиеся вакантными. Но все-таки лучше прописаться, чтобы получать госуслуги по месту прописки», — сказала Виктория Мозгачева.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/326907/
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