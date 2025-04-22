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Общество

Скончался российский скульптор Зураб Церетели

Скончался российский скульптор Зураб Церетели. О смерти сообщил его помощник Сергей Шагулашвили.

Уточняется, что художник-монументалист, скульптор, президент Российской академии художеств Зураб Церетели скончался на 92-м году жизни.

Решение о прощании и похоронах будет принято позже.

Зураб Церетели — автор более 5 тысяч произведений живописи, графики, скульптуры, монументально-декоративного искусства (фрески, мозаики, панно). Как художник-монументалист оформил ряд крупных учреждений, таких как Ленинский мемориал в Ульяновске, гостиничный комплекс в Измайлово, курортный городок в Адлере, парк «Ривьера» в Сочи, Дворец профсоюзов в Тбилиси, Новая сцена Большого театра в Москве.

Среди известных работ скульптора монументы «Дружба народов», «Добро побеждает Зло», статуя Георгия Победоносца на Поклонной горе в Москве, памятник Петру I.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/326906/
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