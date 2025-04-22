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Общество

Три курортных учреждения Федерации профсоюзов пройдут полную реконструкцию

По поручению президента КР в 2025 году три объекта, переданные от Федерации профсоюзов управделами президента во главе с курортом «Жети-Огуз», пройдут полную реконструкцию и будут введены в эксплуатацию. Об этом на своей странице в Facebook сообщил управляющий делами президента Каныбек Туманбаев по итогам совещания с руководителями санаторно-курортных учреждений.

В этом году в ряде курортов ведутся работы по капитальному ремонту:

  • курорт «Джети-Огуз»;
  • детский оздоровительный центр «Улан»;
  • пансионат «Голубой Иссык-Куль».

«Эти учреждения будут обновлены, получат современные условия и снова станут доступны населению. Объекты, ранее находившиеся в ведении Федерации профсоюзов, многие годы оставались без должного ухода и пришли в негодность. Сейчас им дается вторая жизнь, внедрено эффективное управление на государственном уровне. В некоторых учреждениях заработная плата сотрудников повысилась до 70 процентов. Работа в этом направлении продолжается — будут приняты дополнительные меры для достойной оценки труда всех сотрудников», — добавил Каныбек Туманбаев.

Ранее курорты «Джыргалан» и «Иссык-Ата» также были полностью отремонтированы и вновь введены в эксплуатацию.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/326903/
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