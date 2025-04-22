Ликвидацию подготовительных групп в логопедических детсадах обсудили в БГК

Вопрос ликвидации подготовительных групп в логопедических детских садах Бишкека не стоит. Об этом сегодня на заседании постоянной комиссии горкенеша по социальным вопросам сообщила начальник департамента образования Рахат Мусаева.

По ее словам, в связи с переходом на 12-летнее образование дети, родившиеся в 2018 году, сейчас принимаются во второй класс, а родившиеся в 2019-м — в первый.

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«Дети 2019 года рождения в настоящее время посещают подготовительные группы детских садов. Но в рамках реформы подготовительных групп в дошкольных организациях больше не будет, дети станут заниматься на базе школ, чтобы не проходить программу повторно. Вопрос ликвидации не стоит, просто ребят записывают в школу. В детсады теперь будем принимать до пяти лет», — сказала Рахат Мусаева.

Она отметила, что переход на 12-летнее образование касается всех дошкольных организаций — и массовых, и логопедических.

«Дети, посещавшие логопедические садики, могут записываться в коррекционные классы. Всего в Бишкеке 12 специализированных садов и 3 спецшколы», — добавила Рахат Мусаева.