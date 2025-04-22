12:56
USD 86.87
EUR 100.41
RUB 1.08
Общество

Ликвидацию подготовительных групп в логопедических детсадах обсудили в БГК

Вопрос ликвидации подготовительных групп в логопедических детских садах Бишкека не стоит. Об этом сегодня на заседании постоянной комиссии горкенеша по социальным вопросам сообщила начальник департамента образования Рахат Мусаева.

По ее словам, в связи с переходом на 12-летнее образование дети, родившиеся в 2018 году, сейчас принимаются во второй класс, а родившиеся в 2019-м — в первый.

Читайте по теме
Около 90 тысяч детей в Кыргызстане записались в школу

«Дети 2019 года рождения в настоящее время посещают подготовительные группы детских садов. Но в рамках реформы подготовительных групп в дошкольных организациях больше не будет, дети станут заниматься на базе школ, чтобы не проходить программу повторно. Вопрос ликвидации не стоит, просто ребят записывают в школу. В детсады теперь будем принимать до пяти лет», — сказала Рахат Мусаева.

Она отметила, что переход на 12-летнее образование касается всех дошкольных организаций — и массовых, и логопедических.

«Дети, посещавшие логопедические садики, могут записываться в коррекционные классы. Всего в Бишкеке 12 специализированных садов и 3 спецшколы», — добавила Рахат Мусаева.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/326899/
просмотров: 406
Версия для печати
Материалы по теме
Реформа не будет легкой. Эдиль Байсалов ответил Дастану Бекешеву по 12-летке
Дастан Бекешев: Переход на 12-летку в школах приведет к бардаку
Запись в школу. Как не оставить ребенка без гарантированного места
Переход на 12-летку. Детям, возможно, не придется перепрыгивать через класс
Переход на 12-летку. Специализированные школы не останутся в стороне
Переход на 12-летку. Дефицита учебников не будет, обещают чиновники
Догдуркуль Кендирбаева: Переход на 12-летнее образование — поручение президента
Кыргызстанцы не должны унижаться, убирая чужой город — Догдуркуль Кендирбаева
Сокращение бакалавриата. Количество кредит-часов уменьшать не будут
Ждите уведомления. Как в Кыргызстане пройдет запись в школу в 2025 году
Популярные новости
Массовое задержание мигрантов. Посол РФ&nbsp;в&nbsp;КР призывает не&nbsp;нагнетать ситуацию Массовое задержание мигрантов. Посол РФ в КР призывает не нагнетать ситуацию
В&nbsp;Кыргызстане установлены новые правила для иностранных автомобилей В Кыргызстане установлены новые правила для иностранных автомобилей
Прогноз погоды в&nbsp;Кыргызстане на&nbsp;21&nbsp;апреля: ночью будет холодно Прогноз погоды в Кыргызстане на 21 апреля: ночью будет холодно
Запрет на&nbsp;ношение никабов. Госслужащим объяснили нормы закона Запрет на ношение никабов. Госслужащим объяснили нормы закона
Бизнес
Госбанк развития&nbsp;КР направит $60 миллионов на&nbsp;зеленые кредиты для МСБ Госбанк развития КР направит $60 миллионов на зеленые кредиты для МСБ
Распродажа в&nbsp;O!Store: успейте забрать свой смартфон со&nbsp;скидкой до&nbsp;40&nbsp;процентов Распродажа в O!Store: успейте забрать свой смартфон со скидкой до 40 процентов
Финансовый отчет ОсОО &laquo;МКК UCH Credit&raquo; за&nbsp;2024 год Финансовый отчет ОсОО «МКК UCH Credit» за 2024 год
KICB поддерживает участие женщин в&nbsp;цифровой экономике KICB поддерживает участие женщин в цифровой экономике
22 апреля, вторник
12:44
«Гагаринский старт» на Байконуре может стать объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО «Гагаринский старт» на Байконуре может стать объектом В...
12:43
14 тысячам первоклассников в Бишкеке придется учиться на базе детсадов
12:41
В Кыргызстане проходят Дни культуры Азербайджана
12:34
Отказаться от частника. Депутат снова поднял вопрос о регистрации мобильников
12:22
В Чуйской области за неделю выявили более 50 пьяных водителей