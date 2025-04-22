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Общество

Детский хоспис в Бишкеке просит мэрию продлить договор аренды

Детский хоспис в Бишкеке просит мэрию продлить договор аренды. Об этом заявлено сегодня на заседании постоянной комиссии городского кенеша по социальным вопросам.

По словам директора благотворительного фонда «Первый детский хоспис» Ольги Трухановой, хоспис семь лет находится в здании по адресу Молодая Гвардия, 71/а, которое предоставляет столичный муниципалитет.

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«Аренда продлевается каждые три года. В январе мы направили письмо в департамент по управлению муниципальным имуществом, но ответа пока нет. Нам нужно получить лицензию на нашу деятельность, ее выдают на пять лет, но для этого нужен договор о том, что здание будет находиться в нашем распоряжении пять лет минимум. Мы переживаем, что не продлят аренду, вдруг какие-то другие планы есть на это здание. Просим помочь», — сказала Ольга Труханова.

Она добавила, что под опекой фонда находится 80 семей, хоспис рассчитан на шесть комнат для тяжелобольных детей, которым медицина уже не может помочь. Помощь оказывается за счет пожертвований неравнодушных граждан и организаций.

На заседании прозвучало предложение провести выездное заседание в хосписе, а также продублировать письмо фонда в мэрию.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/326887/
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