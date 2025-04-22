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Общество

Систематизировать распределение путевок в санатории и на курорты хочет Минтруда

Министерство труда, социального обеспечения и миграции намерено исключить недостатки при использовании средств Фонда оздоровления трудящихся. В ведомстве подготовили проект соответствующего постановления кабмина, который вынесен на общественное обсуждение.

Отмечается, что проект постановления направлен на обеспечение социальных гарантий и улучшение качества жизни трудящихся и их семей.

Минтруда хочет навести порядок в организации и финансировании мероприятий по оздоровлению.

«Учитывая, что оздоровление трудящихся играет ключевую роль в повышении их работоспособности, улучшении здоровья, снижении заболеваемости, необходимо принять проект постановления, который исключит существовавшие до этого времени недостатки, включая неравномерное распределение путевок и недостаточное использование возможностей санаторно-курортных учреждений», — пояснили в ведомстве.

Это позволит:

  • систематизировать процесс распределения и выдачи путевок;
  • обеспечить прозрачность и эффективность использования средств Фонда оздоровления трудящихся;
  • расширить доступ трудящихся и членов их семей к оздоровительным услугам.

Минтруда предлагает утвердить уполномоченный орган по распределению средств Фонда оздоровления трудящихся, а также положение о порядке планирования, распределения, реализации и выдачи путевок на санаторно-курортное лечение и отдых в здравницы и детские оздоровительные центры.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/326881/
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