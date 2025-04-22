Президент Казахстана оценил вклад Yandex Qazaqstan в цифровую трансформацию

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обсудил с генеральным директором «Яндекс Global» Даниилом Шулейко перспективные планы компании Yandex Qazaqstan. Об этом сообщает пресс-служба Акорды.

Как отмечается, особое внимание на встрече было уделено инициативам в сфере платформенной занятости и развитию технологий искусственного интеллекта. Глава государства отметил важный вклад Yandex Qazaqstan в цифровую трансформацию, поддержку малого и среднего бизнеса, а также в повышение качества жизни граждан.

Кроме того, рассмотрены вопросы интеграции культурного наследия с передовыми технологиями. Президент Казахстана подчеркнул, что в условиях стремительного развития искусственного интеллекта особое значение приобретает сохранение культурной идентичности, а также продвижение казахского языка и культуры в цифровом пространстве.

В свою очередь Даниил Шулейко сообщил, что благодаря пилотному проекту по платформенной занятости более 65 тысяч водителей-партнеров «Яндекс. Такси» получили социальную защиту. В 2024 году налоговые отчисления в экономику Казахстана составили 29,5 миллиарда тенге, а совокупные инвестиции компании с 2016 года превысили 225 миллиарда тенге. Глава «Яндекс Global» рассказал о планах по запуску пилотных инновационных проектов в Астане и подтвердил участие компании в программе AI-Sana.