Улучшать городскую среду через цифровизацию предлагает городу Ош ПРООН

Заместитель мэра Оша Салтанат Аманова и постоянный представитель ПРООН в Кыргызстане Александра Соловьева осудили развитие двустороннего и регионального сотрудничества. Об этом сообщили в мэрии.

Фото пресс-службы мэрии Оша

Стороны также затронули тему укрепления взаимосвязей в социально-экономической и туристической сферах, а также реализацию совместных программ на техническом уровне, включая создание креативных площадок для молодежи и женщин.

Салтанат Аманова рассказала о работе по развитию туристического потенциала города, подчеркнула важность внедрения современных идей в сферу туризма, обмена опытом с развитыми странами, развития экотуризма и расширения возможностей для ремесленников.

Отмечена и важность расширения экономических возможностей для молодежи, создания условий для их развития и укрепления социальной сплоченности.

Александра Соловьева предложила развивать цифровую экономику в городе, создавать креативные пространства и коворкинг-центры для женщин в рамках инициатив ПРООН, а также озвучены предложения по улучшению городской среды через цифровизацию.