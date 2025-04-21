Несколько компаний успели продать акции до объявления Трампом пошлин на импорт

Глава Meta Марк Цукерберг, гендиректор Oracle Сафра Кац и председатель совета директоров JPMorgan Chase Джеймс Даймон продали акции на миллионы долларов до того, как президент США Дональд Трамп объявил о повышении импортных пошлин, пишет Bloomberg.

Агентство ссылается на поставщика данных об инсайдерской торговле Washington Service.

Согласно этим данным, Цукерберг в январе и феврале продал 1,1 миллиона акций на $733 миллиона через Chan Zuckerberg Initiative и связанный с ней фонд. Акции Meta в этот период торговались выше $600. После анонса импортных пошлин Трампом цена бумаг упала на 32 процента.

По данным рейтинга миллиардеров Forbes, состояние Цукерберга на 1 апреля 2025 года составляло $216 миллиардов (второе место в мировом списке), а на 20 апреля — $173,8 миллиарда (третье место).

Напомним, фондовые рынки рухнули после вступления в силу 2 апреля нескольких торговых пошлин Дональда Трампа, что вызвало сильную обеспокоенность в Белом доме.

9 апреля Дональд Трамп заявил, что откладывает огромные пошлины на импорт из примерно 60 стран на 90 дней: вместо них для всех, кроме Китая, будут действовать «базовая» пошлина в 10 процентов плюс ранее введенные 25-процентные тарифы на импортные автомобили, сталь и алюминий.

Торговую войну с КНР глава Белого дома намерен продолжить: пошлины на китайский импорт объявлены в размере 125 процентов.