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Общество

МЧС Кыргызстана и Таджикистана подписали меморандум о взаимопонимании

Сегодня в Душанбе состоялась встреча министра чрезвычайных ситуаций Кыргызстана Бообека Ажикеева с председателем Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне Таджикистана Раджабали Рахмонали. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

По ее данным, состоялся содержательный обмен мнениями по вопросам взаимодействия в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

«Важной частью встречи стало подписание меморандума о взаимопонимании в рамках реализации совместной инициативы по укреплению стабильности в приграничных районах между РТ и КР. Согласно документу, в каждой стране построят многофункциональные центры. Проект реализуется при финансовой поддержке Фонда Ага Хана и Европейского союза», — говорится в сообщении.

По итогам встречи между сторонами достигнута договоренность о продолжении активной работы для развития двустороннего взаимодействия и подписании в ближайшее время плана перспективного сотрудничества между чрезвычайными ведомствами Кыргызстана и Таджикистана.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/326834/
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