Мэры Кыргызстана в России изучают международный опыт управления городами

Мэры ряда городов Кыргызстана проходят недельное обучение в Российской академии народного хозяйства и государственной службы. Об этом сообщает пресс-служба Госагентства по делам государственной службы и местного самоуправления.

По ее данным, программа «Новые технологии управления современным развитием городов» проводится в формате интенсивного недельного курса и предоставляет мэрам возможность изучить передовой международный опыт управления городами, освоить новые технологии и стратегические инструменты.

На тренинг прибыли мэры десяти городов нашей республики. Они принимают участие в специальных семинарах, мастер-классах и практических тренингах, обмениваясь опытом успешного городского управления в разных странах.