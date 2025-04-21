В Бишкеке запускается новый автобусный маршрут № 80

В Бишкеке с 22 апреля начнет курсировать новый муниципальный автобусный маршрут № 80. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Маршрут будет следовать от 12-го микрорайона до будущего ипподрома «Ак-Кула», охватывая более 40 остановок.

Фото пресс-службы мэрии

Новый маршрут будет проходить по улицам Фрунзе, Токомбаева, Ахунбаева, Байтика Баатыра, Суюмбаева и Суеркулова.

Отмечается, что на маршруте будут задействованы автобусы Zhongtong и Golden Dragon, а интервал движения составит 10-15 минут.

Столичный муниципалитет во избежание дорожных заторов рекомендует пользоваться общественным транспортом вместо личного.