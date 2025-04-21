Мэр Бишкека рассказал об итогах зимнего отопительного сезона

Под председательством мэра Айбека Джунушалиева на базе МП «Бишкек ТЭЦ» состоялось расширенное заседание коллегии, посвященное итогам прохождения ОЗП 2024-2025 годов и вопросам подготовки к следующему сезону. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Отмечается, что в ходе заседания обсуждены текущие итоги подготовки инфраструктуры, модернизация оборудования на ключевых теплоснабжающих объектах, а также вопросы энергетической безопасности и устойчивого теплоснабжения в зимний период.











«Важным преимуществом установленного оборудования являются локализация и тушение взрывов в оборудовании. Также при поддержке кабинета министров проведен капитальный ремонт на энергоблоках № 3 и 4 с выводом их на проектную мощность 300 мегаватт. На эти работы из республиканского бюджета выделено 1 миллиард 600 миллионов сомов», — отметил он.

По итогам:

в общей сложности за период ОЗП 2024-2025 годов теплоэлектроцентраль увеличила нагрузку до 450-480 мегаватт мощности, что также позволило обеспечить выработку дополнительно 100 мегаватт электроэнергии;

за отопительный период израсходованы 1 миллион тонн угля, 70 миллионов кубометров газа и 1 тысяча 960 тонн мазута;

поставки топлива осуществлялись бесперебойно, на складе постоянно хранился резерв в размере не менее 120 тысяч тонн угля;

потребление природного газа сократилось на 19,1 миллиона кубических метров (17,4 процента), а потребление угля увеличилось на 29,8 тысячи тонн;

это произошло за счет работы энергоблоков № 3 и 4 без использования газа, что позволило сэкономить 701,7 миллиона сомов;

в рамках административно-территориальной реформы приняты 28 котельных, ремонт которых проведен оперативно и завершен до начала отопительного сезона.

В свою очередь заместитель мэра Талайбек Байгазиев рассказал о проделанной работе и планах муниципальных предприятий «Бишкек ТЭЦ», «Бишкектеплосеть», «Бишкектеплоэнерго», «Бишкексвет». Он отметил важные работы по газификации населения, ремонту тепловых сетей, труб отопления и горячего водоснабжения, реконструкции котельных и модернизации объектов городского освещения.

По итогам коллегии дан ряд поручений, также утвержден комплекс мероприятий с конкретными сроками и ответственными исполнителями.

В работе коллегии приняли участие зампред кабмина Бакыт Торобаев, министр природных ресурсов, экологии и технического надзора Медер Машиев, депутаты ЖК, БГК, представители департамента ТЭК, сотрудники мэрии, а также руководители жилищно-коммунальных предприятий и районных администраций.