19:49
USD 86.87
EUR 100.41
RUB 1.08
Общество

В Бишкеке с 23 апреля по 11 мая пройдет выставка картин Халиды Шимовой

С 23 апреля по 11 мая все желающие смогут посетить персональную выставку художницы Халиды Шимовой, которая будет проходить в здании нового ЦУМа в «Галерее М». Об этом сообщили организаторы.

Халида Шимова представит более 50 живописных полотен, выполненных в технике масляной живописи, а также на шелке с использованием туши, акварели и акрила. Каждая работа — это отдельная история, рассказанная языком цвета, света и деталей.

Вдохновляясь миром музыки, балета, дунганской культурой, повседневной жизнью и фантазией, Халида Шимова создает работы, полные глубокого смысла и тонких настроений. 

Халида Шимова — выпускница Ленинградского института живописи, скульптуры и архитектуры имени Ильи Репина, член Союза архитекторов СССР, член Союза художников Кыргызской Республики, лауреат первой премии международного фонда «Тюрксой» и обладательница золотой медали Международной выставки в Нью-Йорке.

Ее мастерство проявляется в скрупулезной проработке деталей: будь то пчела на спелой груше, хлебные крошки на снегу или дыхание летнего мака. Эти живописные сцены наполнены ароматами, вкусами, светом и внутренней музыкальностью.

Халида Шимова не просто изображает — она создает настроение. Ее картины видят не только глазами, но и сердцем. И по сей день художница активно участвует в выставках как в республике, так и за рубежом.

Выставка будет проходить с 10.00 до 20.00 без выходных.

Приглашаем всех прикоснуться к живому искусству и вдохновиться удивительным творческим миром!
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/326827/
просмотров: 83
Версия для печати
Материалы по теме
Первая персональная в 94 года. В Бишкеке открылась выставка Валентина Шумана
В Джалал-Абаде построят новую художественную школу: поручение Камчыбека Ташиева
Художники из Кыргызстана вошли во второй выпуск британского арт-каталога
Впервые в Лондоне прошла выставка кыргызстанских художников
На 74-м году скончался художник, заслуженный деятель культуры Владимир Горовой
Город: страшный и красивый. Смелая «Рождественская выставка» художников
Сказочное объединение. Гильдии кукольников Кыргызстана исполнилось пять лет
В ГУВД Бишкека сообщили подробности дела активиста Эрика Абдыкалыкова
В Бишкеке милиция задержала активиста Эрика Абдыкалыкова
Художники Кыргызстана и Таджикистана создали арт о дружбе народов
Популярные новости
Массовое задержание мигрантов. Посол РФ&nbsp;в&nbsp;КР призывает не&nbsp;нагнетать ситуацию Массовое задержание мигрантов. Посол РФ в КР призывает не нагнетать ситуацию
Кыргызстанцы смогут беспрепятственно пересекать российско-белорусскую границу Кыргызстанцы смогут беспрепятственно пересекать российско-белорусскую границу
В&nbsp;Кыргызстане установлены новые правила для иностранных автомобилей В Кыргызстане установлены новые правила для иностранных автомобилей
Прогноз погоды в&nbsp;Кыргызстане на&nbsp;21&nbsp;апреля: ночью будет холодно Прогноз погоды в Кыргызстане на 21 апреля: ночью будет холодно
Бизнес
Финансовый отчет ОсОО &laquo;МКК UCH Credit&raquo; за&nbsp;2024 год Финансовый отчет ОсОО «МКК UCH Credit» за 2024 год
KICB поддерживает участие женщин в&nbsp;цифровой экономике KICB поддерживает участие женщин в цифровой экономике
MEGA в&nbsp;честь дня рождения объявляет скидки до&nbsp;70&nbsp;процентов на&nbsp;VIP-номера MEGA в честь дня рождения объявляет скидки до 70 процентов на VIP-номера
Безлимитный Telegram за&nbsp;границей с&nbsp;новой услугой от&nbsp;О! Безлимитный Telegram за границей с новой услугой от О!
21 апреля, понедельник
19:43
В Бишкеке с 23 апреля по 11 мая пройдет выставка картин Халиды Шимовой В Бишкеке с 23 апреля по 11 мая пройдет выставка картин...
19:21
В Алматы запустили SIM-карты для детей: блокируют доступ к некоторым сайтам
19:08
Почти 7 тысяч учителей требуется школам Кыргызстана. Что делает Минобразования
19:00
В Бишкеке запускается новый автобусный маршрут № 80
18:49
Мэр Бишкека рассказал об итогах зимнего отопительного сезона