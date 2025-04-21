В Бишкеке с 23 апреля по 11 мая пройдет выставка картин Халиды Шимовой

С 23 апреля по 11 мая все желающие смогут посетить персональную выставку художницы Халиды Шимовой, которая будет проходить в здании нового ЦУМа в «Галерее М». Об этом сообщили организаторы.

Халида Шимова представит более 50 живописных полотен, выполненных в технике масляной живописи, а также на шелке с использованием туши, акварели и акрила. Каждая работа — это отдельная история, рассказанная языком цвета, света и деталей.

Вдохновляясь миром музыки, балета, дунганской культурой, повседневной жизнью и фантазией, Халида Шимова создает работы, полные глубокого смысла и тонких настроений.

Халида Шимова — выпускница Ленинградского института живописи, скульптуры и архитектуры имени Ильи Репина, член Союза архитекторов СССР, член Союза художников Кыргызской Республики, лауреат первой премии международного фонда «Тюрксой» и обладательница золотой медали Международной выставки в Нью-Йорке.

Ее мастерство проявляется в скрупулезной проработке деталей: будь то пчела на спелой груше, хлебные крошки на снегу или дыхание летнего мака. Эти живописные сцены наполнены ароматами, вкусами, светом и внутренней музыкальностью.

Халида Шимова не просто изображает — она создает настроение. Ее картины видят не только глазами, но и сердцем. И по сей день художница активно участвует в выставках как в республике, так и за рубежом.

Выставка будет проходить с 10.00 до 20.00 без выходных.

Приглашаем всех прикоснуться к живому искусству и вдохновиться удивительным творческим миром!