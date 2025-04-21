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Общество
Сюжет: Переход на 12-летнее обучение

Почти 7 тысяч учителей требуется школам Кыргызстана. Что делает Минобразования

В Кыргызстане на 2025/26 учебный год школам потребуется около 6,8 тысячи учителей. Об этом сообщает Министерство образования и науки.

По его данным, из этого числа уже около 3 тысяч педагогов работают по программе предшкольной подготовки «Наристе» и в ближайшее время начнут преподавать в начальных классах на полной нагрузке.

Кроме того, планируется распределение в школы республики 2,1 тысячи выпускников педагогических вузов и 6 тысяч 61 выпускника средних профессиональных педагогических организаций.

Для устранения нехватки учителей в школах с русским языком обучения министерство сотрудничает с Россией — уже привлечены и работают 105 преподавателей. Работа по расширению участия в этой программе продолжается.

В стране также стартовала программа «Заманбап мугалим», нацеленная на привлечение мотивированных и талантливых специалистов из разных сфер в учебные заведения, особенно в регионы с острым дефицитом кадров. В настоящее время в рамках проекта работают 29 новых учителей в Чуйской области. В дальнейшем программа будет масштабирована на всю республику.

Отметим, что нехватка педагогов связана в том числе с переходом на 12-летнее образование. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/326826/
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