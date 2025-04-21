22 апреля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В столице и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.

1 Бишкек Бишкек

9.00-16.00 — микрорайон «Аламедин-1», 10;

9.00-17.00 — отрезки улиц Саратовской, Курманалиева, Шевченко, Токтогула, Манасчи Сагынбая, жилмассив «Тынчтык», проспект Чингиза Айтматова, 14, жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Жоогазын, Ахунбаева), отрезки улиц Карагайской, Тоголока Молдо, переулок Карагайский, школа № 18, детский сад № 41, жилмассив «Жениш» (улицы Нурийла, Жаштык), улица Баялинова, 180, отрезки улиц Профессора Зимы, Залкар, Улукман, Доолот, Алтын-Бак, Жаш-Муун, Ак-Жалга, Инсан, Шоола, Керээз, Санат, Кокчетавской, Умай-Эне, переулок Наримановский, жилмассив «Ак-Босого» (улицы Манаса, Саадаева, Чуй-47а, Чуй-48а, Чуй-48 — Чуй-55);

9.30-18.00 — 7-й микрорайон, отрезки улиц Жукеева-Пудовкина, Суеркулова, Койбагарова, Орто-Сайский рынок;

9.00-17.30 — отрезок улицы Керамической;

12.00-17.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Бадахшан, Куюкова).

2 Чуйская область Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-17.00 — села Карла Маркса (улицы 22-го партсъезда, Шоссейная, Набережная, Киевская, Шопокова, Ленина, Панфилова, Веселая, Горького, Садовая, Звездная, Молодая Гвардия, Молодежная, Пионерская, Крупской, Фрунзе), Васильевка (улицы Комсомольская, Верхняя, Набережная, переулки Клубный, Солто-Ата), Лебединовка (проспекты Победы, Ленина, улицы Комсомольская, Мичурина, Сельская, «Городок энергетиков);

12.00-17.00 — село Кок-Жар (улицы Чон Багыш, Проектируемая, жилмассив «24 га»);

9.00-13.00 — села Беш-Кунгей (улица Проектируемая), Кок-Жар (улицы Маликова, Умотова, Калыгул Акмат, Эгимбаева);

Жайылский РЭС

8.30-17.00 — Кара-Балта (улицы Луговая, Грибоедова, Тихая, Тулебердиева, Киргизская, 50 лет Киргизии, Оборонная, Пограничная, Кооперативная, Орджоникидзе, Интернациональная, Буденного, квартал «Западный», 8, 11);

9.00-16.30 — села Петропавловка (улица Советская), Новониколаевка (улица Западная);

9.00-17.00 — село Суусамыр;

Панфиловский РЭС

9.00-17.00 — села Эркин-Сай, Чалдыбар (переулок Широкий), Панфиловка (улицы Тилебалиева, Тихонова);

Кеминский РЭС

9.00-17.00 — села Шабдан (улицы Даниярова, Титова), Ак-Бекет (улица Ворошилова), Кашкелен (улица Сматова);

Московский РЭС

9.00-17.00 — села Ак-Соок (улицы Северная, Луговая, Фрунзе), Ак-Суу (улицы Попова, Новая, Заводская), Крупское (улицы Советская, Набережная, Труда), Кызыл-Туу (улица Восточная), Чон-Арык (улицы Чичерина, Медералы, школа);

Сокулукский РЭС

9.00-17.00 — села Сокулук (улицы Мельничная, Заречная, Труда, Свободы, Индустриальная, Краснодарская, Комсомольская, Садовая), Первомайское (улицы Калинина, Ленина), Новопавловка (жилмассив «Ак-Ордо», новостройка, улицы Проектируемая, Лущихина, Курманджан Датки, Белек, Биримдик, Келдибаева, жилмассив «Тынчтык», улицы Эркин-Тоо, Ала-Тоо, Ормон-Хан, Новостройка, Жаштык);

9.30-11.00 — село Ак-Жол (улицы Госпитомник, Дачная, Набережная, Фрунзе, Школьная, Кормовик, переулок Школьный);

9.30-17.00 — село Садовое (улица 50 лет Октября);

9.30-18.00 — села Кызыл-Туу (улицы Исмаила, Конок, Проектируемая, Шаршембай, Бекбоева, Кенжебека, Табышалиева, Якупбаева, Жылжымышева), Токбай;

9.00-18.00 — жилмассив «Ак-Ордо» (улицы Асман-10, Проектируемая);

Иссык-Атинский РЭС

9.00-17.00 — село Ивановка (улицы Солнечная, Токмакская, Уральская, Ильина, Западная, Советская), станция «Ивановка» (улицы Гагарина, Заводская, Маяковского, Лесная, Некрасова, Ленина, Токтогула);

Чуйский РЭС

9.00-17.00 — Токмак (улицы Северная, Гравийная, Свердлова, Джусупова, Шамсинская, 4, Болеболаева, 4, переулок Слободский), села Талды-Булак (улица Октябрьская), Онбир-Жылга (улицы Кок-Каптал, Пионерская, Онбир-Жылга);

9.00-18.00 — села Ак-Бешим, Арал, Заказник;

Кантский РЭС

9.00-18.00 — села Люксембург (улицы Ленина, Токмакская, Советская, Ваккера, Тельмана, Жайылма, Комсомольская, Колхозная, Молодежная, Западная, Фрунзенская, Маркса, Крупской, Энгельса), Новопокровка (улицы Кирпичная, Ленина, Луговая, Белинского, Логвиненко);

9.00-17.00 — села Бердик (улицы Юбилейная, Аламанова, Бикдик, Красный Милянтан), Хунчи (улицы Дываева, Гагарина).

3 Нарынская область Нарынская область