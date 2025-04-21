Пособия семьям с детьми из высокогорных районов начнут выплачивать в 2026 году

В Министерстве труда, социального обеспечения и миграции инициируют введение нового вида пособия для семей с детьми, проживающих в высокогорных районах. Соответствующий документ вынесен на общественное обсуждение.

Напомним, в декабре 2024 года в закон о государственных пособиях внесены поправки, предусматривающие дополнительную финансовую поддержку семьям с детьми до трех лет, проживающим в высокогорных и отдаленных населенных пунктах, а также на отдельных приграничных территориях с особым статусом.

Новый вид пособия введут в Кыргызстане с 1 января 2026-го.

Размер, порядок назначения и выплаты ежемесячного пособия «бийик тоолуу аймактардын жашоочуларына көмөк» утверждаются кабинетом министров.

Для опредления механизма назначения и выплаты пособия работает межведомственная рабочая группа, в состав которой вошли представители министерств и ведомств, а также эксперты.

Право на назначение «бийик тоолуу аймактардын жашоочуларына көмөк» имеют граждане, проживающие в населенных пунктах, расположенных в высокогорных и отдаленных труднодоступных зонах, на отдельных приграничных территориях, имеющих особый статус, независимо от их социально-экономического положения и получения других видов государственных пособий:

при рождении начиная с 1 января 2026 года третьего и каждого последующего ребенка и до достижения ими трех лет;

в случае совместного проживания ребенка (детей) с получателем.

Размер ежемесячного пособия определен в 3 тысячи сомов.

Семьи, проживающие в населенных пунктах, расположенных в высокогорных и труднодоступных местностях, а также в отдельных приграничных районах с особым статусом, имеют право на получение только одного вида государственного пособия на третьего и каждого последующего ребенка до достижения ими трех лет. То есть семьи, получающие пособие «үй-бүлөгө көмөк», не могут получать новое.