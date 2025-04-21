На работу в Великобританию в 2025 году намерены выехать 17 тысяч граждан КР

В трудовую миграцию в Великобританию в 2025 году намерены выехать 17 тысяч граждан Кыргызстана. Об этом на заседании парламентского комитета по международным делам, обороне, безопасности и миграции заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол КР в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии Улан Джусупов.

По его словам, с каждым годом число желающих выехать на заработки в Великобританию растет.

«Если в 2022-м на работу в эту страну выехали 4,5 тысячи наших граждан, в 2023 году — 7,5 тысячи, то в 2024-м эта цифра уже возросла до 10 тысяч человек», — отметил Улан Джусупов.

Он добавил, что многих привлекают комфортные условия труда в Великобритании.

Депутат Алтынбек Кылычбаев призвал увеличить количество квот для трудовых мигрантов из КР. «Надо довести их количество хотя бы до 17 тысяч. Вы сами видите ситуацию в России, многие сейчас ищут новые государства для трудовой миграции», — добавил он.