В классе до 25-30 детей, учеба в одну смену, в туалетах, оборудованных кабинами с дверями, — мыло и бумажные полотенца. Эти и другие нормы и правила, предъявляемые к школам в Кыргызстане, закреплены законодательством.

О том, почему санитарно-эпидемиологические требования в общеобразовательных организациях не соблюдаются, 24.kg рассказала врач по общей гигиене департамента профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора Мария Кушубакова.

— Как часто департамент проверяет школы?

— По критериям риска объекты делятся на три группы. Объекты низкого риска проверяют раз в пять лет, среднего — раз в три года и высокого — раз в год. Объекты, где предусмотрено питание, относятся к группе высокого риска. В том числе это школы, школы-интернаты, дошкольные учреждения.

Но это не означает, что их проверили раз в год и на этом все закончилось. Все зависит от того, какие опасные точки, критерии риска находят специалисты. После выявления даются предписания об устранении замечаний в определенные сроки. Процесс выполнения контролируется. То есть в течение года тот или иной объект можно проверить по выданным предписаниям несколько раз.

— На что обращаете внимание?

— В санитарные нормы входят все требования, начиная от двора: ограждение, озеленение, освещение, мусоросборники во дворе, выходы через хозяйственные части школы, а также микроклимат, водоснабжение, канализация, расписание уроков, санитарные требования по медицинскому обслуживанию детей, требования по наполняемости класса, расстановке и качеству мебели.

То есть в санпине прописано все, что нужно для комфортного и безопасного обучения детей.

Однако Минобразования, местное самоуправление, а иногда и родители говорят, что наши санпины выставляют очень жесткие требования, а некоторые правила выполнить невозможно.

К примеру, ежегодно актуальна проблема переуплотнения школ, особенно в областных и городских центрах.

— Сколько должно быть детей в классах?

— В среднем около 25-30 детей, но это зависит от площади кабинета — два квадратных метра на одного ребенка.

Допустим, класс рассчитан на 15 детей, но в нем обязательно будет 25-30 детей, у нас автоматически идет переуплотнение. Потому что демографические показатели конкретного населенного пункта вообще не учитывают. В населенном пункте, скажем, 1-2 тысячи детей школьного возраста, но строят здание всего на 500 мест.

В переуплотненных школах в классах по 40-50 и более детей. Есть помещения, где за одной партой сидят по трое.

Соответственно, нормативы (расстояние от первой парты до доски, между рядами) в основном не соблюдаются. Парты стоят очень близко друг к другу, от первой парты до доски буквально метр.

В помещениях при закрытых окнах и дверях возрастает количество углекислого газа. Замеры иногда показывают большие отклонения. Поэтому по санпину после каждого урока должно быть сквозное проветривание помещения естественным путем.

В переуплотненных школах из-за нехватки учебных кабинетов перепрофилируют другие помещения, там уже автоматически никакие санитарные нормы соблюдаться не будут.

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Например, в норме естественное освещение должно быть левосторонним, в одной из школ в городе Ош освещение было сзади. При такой ситуации ребенок с задней парты почти не видит, что написано на доске.

Есть нормы и по переменам (малые и большие). Из-за высокой загруженности учебного процесса динамические паузы не везде соблюдаются.

В сельской местности дела обстоят лучше, в отдаленных регионах есть, наоборот, неукомплектованные школы.

— Как переуплотнение сказывается на здоровье ребенка?

— В первую очередь это влияет на зрение и осанку. Нарушение осанки влияет и на другие органы. Дети, которые очень близко сидят к окну, часто болеют простудными заболеваниями. Поэтому в санпине есть рекомендация ежемесячно проводить ротацию и менять детей местами. Но эта процедура проводится не во всех классах.

Парты тоже не всегда соответствуют ростовозрастным особенностям детей. Во многих школах нет маркировки на мебели. Были случаи, когда маленькие дети сидели за большими партами, у них даже ноги до пола не доставали.

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Со стороны Министерства образования в прошлом году создана рабочая группа по этому вопросу. Предпочтение отдается местным производителям и той мебели, которая соответствует росту и возрастным показателям. Надеюсь, что в последующем будут соблюдать нормативы.

Кстати, в санпине прописана норма составления расписания. В понедельник-вторник должны быть более легкие уроки, в среду-четверг — более сложные, в пятницу — снова легкие. Расписание должны согласовывать с территориальными центрами госсанэпиднадзора, но многие этого не делают. Когда наши специалисты выезжают на места, конечно, дают свои предписания.

Из-за того, что программа перегружена, вы не увидите в расписании по 4-5 уроков, обязательно будет 6 или даже 7. Что огорчает, так это малое количество занятий по физической культуре. В школах не проводится гимнастика, в том числе для глаз между или во время уроков. Редко в каких школах это применяется, а в союзное время активно практиковалось.

Это нужно, чтобы облегчить пребывание детей в школе.

— По санпину вместимость вновь строящихся или реконструируемых общеобразовательных организаций рассчитывается для обучения только в одну смену...

— Да, по требованиям весь учебный процесс должен быть односменный — чтобы после обучения ребенок мог спокойно доехать домой, погулять, сделать уроки. При этом у нас есть переполненные школы в три и даже в четыре (!) смены. Детей очень много, всех надо охватить обучением. Они поздно выходят с уроков, что влияет на их безопасность.

Поэтому когда говорят, что санпины не выполнимы, нужно понимать, что все требования в первую очередь направлены на обеспечение безопасности и охрану здоровья детей.

Конечно, не все проблемы решаются сиюминутно. Например, по микроклимату, освещению добиваемся улучшений, другие вопросы поднимаем на уровне Минобразования, правительства. В последние годы стали больше строить школ, но это оставляет желать лучшего.

Раньше, 20-25 лет назад мы участвовали в предупредительном надзоре, начиная с выделения земельного участка до окончания строительства. Однако нас с этого надзора исключили, поэтому сейчас мы не знаем, какая школа и как строится.

Конечно, наши специалисты участвуют в комиссии по приемке возведенных объектов, и там уже автоматически возникают вопросы: что-то сделали не так, как следует, и начинаются проблемы. В прошлом году внесли изменения в СНИП по общеобразовательным школам, где учтены все наши требования, но проекты с нами не согласовывают, хотя мы просим это делать.

— Как переход на 12-летнее образование повлияет на ситуацию?

— Может не хватить классных кабинетов, учителей, сменность может увеличиться, а переуплотненность еще больше повыситься.

— Какая ситуация с туалетами и водоснабжением в школах?

— В областных и городских центрах централизованное водоснабжение. В сельской местности тоже водопроводная вода, но есть школы, где водопровод подведен только ко двору, а внутри воды еще нет. Эти проблемы мы тоже часто поднимаем и добиваемся, чтобы водопроводная вода была внутри школы.

С 2013 года по республике реализуется программа горячего школьного питания — охвачено почти 75 процентов общеобразовательных организаций. Мы добились во многих школах, чтобы вода была внутри, хотя бы в пищеблоке, медкабинете, коридоре возле столовой для мытья рук и питья. Это тоже большое достижение.

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Во многих школах, построенных в союзное время по типовому проекту, были предусмотрены внутренние туалеты. Сейчас они реабилитируют их, ремонтируют и вводят в эксплуатацию. Добиваемся того, чтобы наружные туалеты тоже обновлялись, строились новые с индивидуальными кабинками с закрывающимися дверями и освещением. Это делается, но иногда бывали случаи, когда во время проверки новые туалеты были закрыты, использовались старые. В администрации аргументировали тем, что дети пачкают...

По санпину в туалетах должно быть мыло, туалетная бумага. В принципе, это выполнимое требование, но все зависит от администрации школы.

Хотелось бы, чтобы руководители образовательных организаций и местное самоуправление уделяли больше внимания школам и дошкольным учреждениям. От этого растущего поколения зависит наше будущее.

Поэтому здоровье (а не учеба) должно всегда стоять на первом месте.

Обычно, когда дети оканчивают школу, у них уже в списке несколько заболеваний: нарушается зрение, осанка, проблемы с желудочно-кишечным трактом. Может быть еще два-три заболевания, с которыми они идут уже во взрослую жизнь.