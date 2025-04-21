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Общество

Испорченный рис из США предназначался для горячих обедов в школах

Сегодня на заседании парламентского комитета по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию депутат Алишер Эрбаев поинтересовался у представителей Минсельхоза тем, как в страну попал просроченный рис из США.

По его словам, в СМИ прошла информация о том, что в страну поступило 18 тысяч тонн испорченного риса из США.

«У нас что Кыргызстан свалочный полигон, что сюда привозят непригодный товар и тут его утилизируют? Кто выдавал гигиенические сертификаты на эту продукцию?», — вопрошал Алишер Эрбаев.

Напомним, 18 апреля появилась информация о том, что на карантинном фитосанитарном КПП «Кара-Суу Темир Жолу» Ошская таможенная служба выявила ввоз непригодной партии риса общим весом 18 тонн из США, поставленной организацией Mercy Corps.

В первоначальном варианте пресс-релиза было указано, что партия составляла 18 тысяч тонн. Позднее в международной организации внесли коррективы об утилизации 18 тонн риса.

Депутат отметил, что 18 тысяч тонн риса это большая партия. «В обществе сейчас много домыслов по этому поводу. Была ли полностью ликвидирована вся партия? Кому предназначался этот рис?» — вопрошал Алишер Эрбаев.

Представитель Минсельхоза Жаныбек Керималиев отметил, что встречался на прошлой неделе с сотрудниками Mercy Corps, которые рассказали, что партия риса испортилась еще по дороге и поэтому по прибытии в КР была утилизирована. «Я не знаю точных подробностей о том, идет ли речь о 18 или 18 тысячах тонн риса, но я слышал, что речь идет все же о 18 тоннах риса. Он предназначался для школ страны для организации горячих обедов», — добавил он.

Депутаты потребовали от Минсельхоза предоставить полную информацию об этой поставке риса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/326750/
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