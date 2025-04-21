На Иссык-Куле 3 мая пройдут марафон, ярмарка, этнофестиваль и форум

Кыргызстан готовится официально открыть туристический сезон 2025 года. Главное мероприятие состоится 3 мая в городе Чолпон-Ате. Цель события — стимулирование внутреннего туризма и продвижение туристического потенциала страны. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Мероприятия включают традиционный международный Иссык-Кульский марафон «Run the Silk Road — ШОС» на различные дистанции. В течение дня будет действовать масштабная туристическая ярмарка, где можно будет познакомиться с предложениями туроператоров и пансионатов, выиграть призы, включая путевки и прогулки на катере.

Гостей также ждут этнографическая зона с юртами, фудкорт, мастер-классы по изготовлению сувениров и развлечения для детей. Деловая часть программы представлена Международным туристическим форумом «Туризм 2030», где обсудят развитие отрасли. Вечером состоится гала-концерт с участием популярных отечественных артистов.

Кроме того, 5 мая на Иссык-Куле стартует сверхмарафон «Ультра Иссык-Куль». Спортсмены из США, Великобритании, Германии, Швейцарии, России и Беларуси за шесть дней пробегут вокруг озера, преодолевая до 90 километров в сутки.