13:10
USD 87.10
EUR 99.05
RUB 1.07
Общество

На Иссык-Куле 3 мая пройдут марафон, ярмарка, этнофестиваль и форум

Кыргызстан готовится официально открыть туристический сезон 2025 года. Главное мероприятие состоится 3 мая в городе Чолпон-Ате. Цель события — стимулирование внутреннего туризма и продвижение туристического потенциала страны. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Мероприятия включают традиционный международный Иссык-Кульский марафон «Run the Silk Road — ШОС» на различные дистанции. В течение дня будет действовать масштабная туристическая ярмарка, где можно будет познакомиться с предложениями туроператоров и пансионатов, выиграть призы, включая путевки и прогулки на катере.

Гостей также ждут этнографическая зона с юртами, фудкорт, мастер-классы по изготовлению сувениров и развлечения для детей. Деловая часть программы представлена Международным туристическим форумом «Туризм 2030», где обсудят развитие отрасли. Вечером состоится гала-концерт с участием популярных отечественных артистов.

Кроме того, 5 мая на Иссык-Куле стартует сверхмарафон «Ультра Иссык-Куль». Спортсмены из США, Великобритании, Германии, Швейцарии, России и Беларуси за шесть дней пробегут вокруг озера, преодолевая до 90 километров в сутки.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/326739/
просмотров: 597
Версия для печати
Материалы по теме
Инвестиции в капитал Кыргызстана за первый квартал года выросли на 90,6 процента
Туристическим поездом по маршруту Балыкчи – Бишкек воспользовался 91 иностранец
Кыргызские предприятия представили свою продукцию на выставке в Ташкенте
Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан хотят создать совместный турмаршрут
В Сеуле презентовали туристическую книгу «Почему Кыргызстан?» на корейском языке
Минэкономики КР разрабатывает систему электронной очереди для фур на границах
Кыргызстан продвигает цифровизацию транспортных коридоров на площадке ВТО
В Кыргызстане подвели итоги проекта по развитию инфраструктуры качества
Туристам из Узбекистана покажут живописные пейзажи Кыргызстана
Реформа ЭТТН: Минэкономики рассматривает предложения предпринимателей
Популярные новости
Массовое задержание мигрантов. Посол РФ&nbsp;в&nbsp;КР призывает не&nbsp;нагнетать ситуацию Массовое задержание мигрантов. Посол РФ в КР призывает не нагнетать ситуацию
Кыргызстанцы смогут беспрепятственно пересекать российско-белорусскую границу Кыргызстанцы смогут беспрепятственно пересекать российско-белорусскую границу
В&nbsp;Кыргызстане установлены новые правила для иностранных автомобилей В Кыргызстане установлены новые правила для иностранных автомобилей
Топ-7&nbsp;советов, как заподозрить недолив топлива и&nbsp;что делать Топ-7 советов, как заподозрить недолив топлива и что делать
Бизнес
KICB поддерживает участие женщин в&nbsp;цифровой экономике KICB поддерживает участие женщин в цифровой экономике
MEGA в&nbsp;честь дня рождения объявляет скидки до&nbsp;70&nbsp;процентов на&nbsp;VIP-номера MEGA в честь дня рождения объявляет скидки до 70 процентов на VIP-номера
Безлимитный Telegram за&nbsp;границей с&nbsp;новой услугой от&nbsp;О! Безлимитный Telegram за границей с новой услугой от О!
Пополняйте баланс телефона в&nbsp;&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; и&nbsp;сомами, и&nbsp;бонусами Пополняйте баланс телефона в «Мой О!» и сомами, и бонусами
21 апреля, понедельник
13:06
На дороге Каракол — Энильчек ожидаются сход лавин и снежные заносы На дороге Каракол — Энильчек ожидаются сход лавин и сне...
12:49
Торговая война США и Китая: экономисты Казахстана обеспокоены последствиями
12:46
Тилекмата Куренова заключили под стражу до 19 мая
12:26
Государству возвращен кинотеатр «Весна» в городе Ош
12:23
В «Кыргызнефтегазе» избран новый член совета директоров