В Кыргызстане снижается заболеваемость менингитом

За первый квартал 2025 года в Кыргызстане зарегистрировано 18 случаев бактериальных менингитов. По сравнению с предыдущими годами идет снижение заболеваемости, сообщает департамент профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора.

По данным специалистов, для менингококковой инфекции характерна сезонность, чаще всего регистрируется в зимне-весенний период (с декабря по май).

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Инфекция передается воздушно-капельным путем, источником заражения является больной человек. Инкубационный период длится от 1 до 10 дней. В начале болезни из-за сходства с острыми респираторными заболеваниями многие не обращаются к врачу за медицинской помощью и занимаются самолечением, что приводит к осложнениям и тяжелому течению болезни.

Основные симптомы заболевания: сильная головная боль, повторная многократная рвота, не связанная с приемом пищи и не приносящая облегчения, повышение температуры тела до 39-41 градуса, озноб, вялость, бледность кожных покровов, отказ от еды и питья. Одним из характерных симптомов, на который обязательно надо обратить внимание, — появление сыпи.

«Опасно заболевание тем, что оно может развиваться в считанные часы и даже минуты. Это так называемые «молниеносные» формы заболевания. Одной из причин тяжелого состояния больных является позднее обращение за медицинской помощью и самолечение на дому. При появлении симптомов заболевания необходимо срочно обращаться за медицинской помощью. Лечение менингита должно быть под строгим наблюдением врачей в стационарных условиях», — подчеркнули в департаменте.